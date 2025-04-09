Курган богат талантами: юные футболисты взяли золото на Всероссийском фестивале. Фото

Курганские футболисты заняли первое место на фестивале «Юные Талант»
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Две команды ДЮСШ № 3 из Кургана взяли золото и бронзу в турнире по футболу
Две команды ДЮСШ № 3 из Кургана взяли золото и бронзу в турнире по футболу Фото:

На Всероссийском фестивале футбола «Юные Таланты» в Екатеринбурге две команды ДЮСШ № 3 из Кургана взяли золото и бронзу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.

Честь Кургана отстаивали две команды ДЮСШ № 3
Честь Кургана отстаивали две команды ДЮСШ № 3
Фото:

В турнире участвовало 10 команд из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Челябинска и Оренбурга. «По итогам предварительного этапа обе курганские команды продолжили борьбу в Серебряном Кубке. В финальной части турнира среди шести команд команда „ДЮСШ № 3-Титан“ заняла почетное первое место, а „ДЮСШ № 3-Лидер“ — третье место», — пишет ведомство. Кроме того, на этом турнире были отмечены лучшие игроки команд из Кургана. Максим Разбойников из «ДЮСШ № 3-Титан» и Михаил Зинченко из «ДЮСШ № 3-Лидер».

Успехи курганских спортсменов на всероссийских и международных аренах продолжаются. Ранее представители Курганской области уже демонстрировали выдающиеся результаты, в том числе на Международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс», где курганские дзюдоисты завоевали несколько золотых медалей.

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На Всероссийском фестивале футбола «Юные Таланты» в Екатеринбурге две команды ДЮСШ № 3 из Кургана взяли золото и бронзу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана. В турнире участвовало 10 команд из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Челябинска и Оренбурга. «По итогам предварительного этапа обе курганские команды продолжили борьбу в Серебряном Кубке. В финальной части турнира среди шести команд команда „ДЮСШ № 3-Титан“ заняла почетное первое место, а „ДЮСШ № 3-Лидер“ — третье место», — пишет ведомство. Кроме того, на этом турнире были отмечены лучшие игроки команд из Кургана. Максим Разбойников из «ДЮСШ № 3-Титан» и Михаил Зинченко из «ДЮСШ № 3-Лидер». Успехи курганских спортсменов на всероссийских и международных аренах продолжаются. Ранее представители Курганской области уже демонстрировали выдающиеся результаты, в том числе на Международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс», где курганские дзюдоисты завоевали несколько золотых медалей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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