На Всероссийском фестивале футбола «Юные Таланты» в Екатеринбурге две команды ДЮСШ № 3 из Кургана взяли золото и бронзу. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
В турнире участвовало 10 команд из Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Челябинска и Оренбурга. «По итогам предварительного этапа обе курганские команды продолжили борьбу в Серебряном Кубке. В финальной части турнира среди шести команд команда „ДЮСШ № 3-Титан“ заняла почетное первое место, а „ДЮСШ № 3-Лидер“ — третье место», — пишет ведомство. Кроме того, на этом турнире были отмечены лучшие игроки команд из Кургана. Максим Разбойников из «ДЮСШ № 3-Титан» и Михаил Зинченко из «ДЮСШ № 3-Лидер».
Успехи курганских спортсменов на всероссийских и международных аренах продолжаются. Ранее представители Курганской области уже демонстрировали выдающиеся результаты, в том числе на Международном фестивале адаптивных видов спорта «Импульс», где курганские дзюдоисты завоевали несколько золотых медалей.
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