В компании, где работает экс-мэр Кургана Ситникова, новый руководитель из Тюмени

В компании «Курганфармация», где первым заместителем работает экс-глава города Кургана Елена Ситникова, сменился генеральный директор. Руководителем назначен экс-чиновник тюменского департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Андрей Шальнев. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из сферы бизнеса.
«В аптечкой компании новым генеральным директором поставили варяга. Пост занял бывший экс-замдиректора департамента инвестиционной политики Тюменской области Андрей Шальнев. Опытный управленец работал в ведомстве в подчинении Вадима Шумкова, когда тот был его руководителем», — сообщил источник.
До прихода Шальнева структурой правительства региона руководил Андрей Золотарев с ноября 2021 года. Информация о смене гендиректора подтверждается данными из реестра юридических лиц.
Ранее URA.RU писало, что в аптечной сети, где работает экс-мэр Ситникова, резко сократилась прибыль. За прошлый год предприятие получило 7,4 миллиона рублей, что почти в четыре раза меньше, чем в 2023 году. При этом доходы предприятия выросла на 7% и достигли 2,9 млрд рублей.
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