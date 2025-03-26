26 марта 2025

В компании, где работает экс-глава Кургана Ситникова, резко сократилась прибыль

Курганфармация резко сократила чистую прибыль за год
© Служба новостей «URA.RU»
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Числа прибыль Курганфармации сократилась в четыре раза
Числа прибыль Курганфармации сократилась в четыре раза Фото:

В АО «Курганфармация», где работает экс-глава города Кургана Елена Ситникова, резко сократилась чистая прибыль. За 2024 год предприятие получило 7,4 млн рублей, что почти в четыре раза меньше, чем в 2023 году. Такие данные указаны в финансовой отчетности организации.

«За последний год доходы предприятия увеличились на 7% и достигли 2 млрд 892,9 млн рублей. При этом произошло резкое сокращение чистой прибыли до 7,4 млн рублей (в 2023 году было 28,5 млн рублей)», — указано в СБИС.

Внеоборотные активы увеличились на 11%. За последний год имущество выросло на 12.8% (с 1102,8 млн до 1243,6 млн рублей), что увеличило потенциал предприятия. Угрозы финансовой зависимости нет: заемные средства в балансе (35%) не превышают собственные. Обеспеченность текущей деятельности собственными средствами хорошая (51% > 30% суммы оборотных активов). Выручка увеличилось за счет продажи продукции и прочих поступлений. Расходы по сравнению с 2023 годом выросли на 40 млн рублей. Задолженности за 2023 год нет.

Ранее URA.RU писало, что за 2023 год Курганфармация увеличила выручку и прибыль. Тогда чистая прибыль акционерного общества выросла на 7,4 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Учредителем акционерного общества является Курганская область в лице регионального департамента имущественных и земельных отношений. В состав предприятия входят 39 филиалов, в том числе две аптеки, занимающиеся изготовлением лекарственных средств, более 80 аптечных пунктов, оптовый фармацевтический склад, филиал «Оптика»», санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща».

У Курганфармации за 2024 года снизилась чистая прибыль
У Курганфармации за 2024 года снизилась чистая прибыль
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В АО «Курганфармация», где работает экс-глава города Кургана Елена Ситникова, резко сократилась чистая прибыль. За 2024 год предприятие получило 7,4 млн рублей, что почти в четыре раза меньше, чем в 2023 году. Такие данные указаны в финансовой отчетности организации. «За последний год доходы предприятия увеличились на 7% и достигли 2 млрд 892,9 млн рублей. При этом произошло резкое сокращение чистой прибыли до 7,4 млн рублей (в 2023 году было 28,5 млн рублей)», — указано в СБИС. Внеоборотные активы увеличились на 11%. За последний год имущество выросло на 12.8% (с 1102,8 млн до 1243,6 млн рублей), что увеличило потенциал предприятия. Угрозы финансовой зависимости нет: заемные средства в балансе (35%) не превышают собственные. Обеспеченность текущей деятельности собственными средствами хорошая (51% > 30% суммы оборотных активов). Выручка увеличилось за счет продажи продукции и прочих поступлений. Расходы по сравнению с 2023 годом выросли на 40 млн рублей. Задолженности за 2023 год нет. Ранее URA.RU писало, что за 2023 год Курганфармация увеличила выручку и прибыль. Тогда чистая прибыль акционерного общества выросла на 7,4 млн рублей по сравнению с предыдущим годом. Учредителем акционерного общества является Курганская область в лице регионального департамента имущественных и земельных отношений. В состав предприятия входят 39 филиалов, в том числе две аптеки, занимающиеся изготовлением лекарственных средств, более 80 аптечных пунктов, оптовый фармацевтический склад, филиал «Оптика»», санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща».
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© Служба новостей «URA.RU»
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