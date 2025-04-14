В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь — на время празднования Последнего звонка 24 мая и Дня города 26 июля. Такая информация указана в постановлении мэрии, документ имеется в распоряжении редакции.
«Установить в 2025 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая; Дня города — 26 июля. В дни проведения массовых мероприятий действуют ограничения, установленные подпунктом один пункта один постановления правительства Тюменской области „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“», — указано в документе.
Ограничения будут действовать в эти дни с 8:00 до 21:00. В праздничные дни запрет не касается продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и в ресторанах.
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