14 апреля 2025

В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь

В Тюмени во время Последнего звонка и Дня города запретят продавать алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения будут действовать в эти дни с 8:00 до 21:00
Ограничения будут действовать в эти дни с 8:00 до 21:00 Фото:

В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь — на время празднования Последнего звонка 24 мая и Дня города 26 июля. Такая информация указана в постановлении мэрии, документ имеется в распоряжении редакции.

«Установить в 2025 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая; Дня города — 26 июля. В дни проведения массовых мероприятий действуют ограничения, установленные подпунктом один пункта один постановления правительства Тюменской области „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“», — указано в документе.

Ограничения будут действовать в эти дни с 8:00 до 21:00. В праздничные дни запрет не касается продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и в ресторанах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на два дня запретят продавать алкоголь — на время празднования Последнего звонка 24 мая и Дня города 26 июля. Такая информация указана в постановлении мэрии, документ имеется в распоряжении редакции. «Установить в 2025 году в городе Тюмени дни проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию: „Последнего звонка“ — 24 мая; Дня города — 26 июля. В дни проведения массовых мероприятий действуют ограничения, установленные подпунктом один пункта один постановления правительства Тюменской области „Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области“», — указано в документе. Ограничения будут действовать в эти дни с 8:00 до 21:00. В праздничные дни запрет не касается продажи алкоголя в магазинах беспошлинной торговли и в ресторанах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...