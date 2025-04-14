14 апреля 2025

Река Исеть в Курганской области опустилась на 28 сантиметров. Инфографика

Реки Курганской области идут на спад
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 28 сантиметров
Река Исеть в селе Мехонское опустилась на 28 сантиметров Фото:

Реки в Курганской области идут на спад. Исеть в селе Мехонское опустилась на 28 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 413 сантиметров. А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 15 апреля
График рек на 15 апреля
Фото:

«По данным на 15 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 12 сантиметров и достиг отметки в 568. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск поднялся на 5 сантиметров. На Тоболе В Кургане подъем на 6 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 413 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 6 сантиметров.

Ранее URA.RU сообщало, что пойма Тобола перед Курганом почти полностью сухая. Спутниковый снимок показал, что воды в пойме сейчас значительно меньше, чем год назад.

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Реки в Курганской области идут на спад. Исеть в селе Мехонское опустилась на 28 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 413 сантиметров. А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 15 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 12 сантиметров и достиг отметки в 568. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск поднялся на 5 сантиметров. На Тоболе В Кургане подъем на 6 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 413 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 6 сантиметров. Ранее URA.RU сообщало, что пойма Тобола перед Курганом почти полностью сухая. Спутниковый снимок показал, что воды в пойме сейчас значительно меньше, чем год назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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