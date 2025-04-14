Реки в Курганской области идут на спад. Исеть в селе Мехонское опустилась на 28 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 413 сантиметров. А река Тобол в Кургане поднялась на 8 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 15 апреля, в Звериноголовском уровень воды опустился на 12 сантиметров и достиг отметки в 568. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск поднялся на 5 сантиметров. На Тоболе В Кургане подъем на 6 сантиметров, и теперь уровень воды составляет 413 сантиметров», — пишет на своем сайте ЦГМС. Кроме того, на реке Уй в Усть-Уйском (Целинный округ) зафиксировано снижение уровня воды на 6 сантиметров.
Ранее URA.RU сообщало, что пойма Тобола перед Курганом почти полностью сухая. Спутниковый снимок показал, что воды в пойме сейчас значительно меньше, чем год назад.
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