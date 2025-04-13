13 апреля 2025
12 апреля 2025

Половодье-2025: пойма Тобола перед Курганом почти полностью сухая. Фото

Пойма Тобола перед Курганом почти полностью сухая
© Служба новостей «URA.RU»
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Спутники не наблюдают «большой воды» в пойме Тобола
Спутники не наблюдают «большой воды» в пойме Тобола Фото:
новость из сюжета
Половодье-2025 в Курганской области

Спутниковый снимок Тобола на территории Курганской области показывает, что воды в пойме сейчас значительно меньше, чем год назад. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

Спутники не наблюдают «большой воды» в пойме Тобола перед Курганом
Спутники не наблюдают «большой воды» в пойме Тобола перед Курганом
Фото:

«Спутниковый снимок поймы Тобола перед Курганом: 2025 год против 2024-го. Разница бросается в глаза. Сейчас пойма почти полностью сухая, тогда как год назад она была заполнена водой от Зверинки до самого Кургана», — говорится в telegram-канале «Погода 45».

Ранее URA.RU сообщало, что вода в Тоболе у Кургана по данным на 13 апреля поднялась на девять сантиметров, достигнув уровня 423 сантиметра. Неблагоприятные явления начинаются при уровне 700 сантиметров. Прогноз — 500 см. 

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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

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Спутниковый снимок Тобола на территории Курганской области показывает, что воды в пойме сейчас значительно меньше, чем год назад. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «Спутниковый снимок поймы Тобола перед Курганом: 2025 год против 2024-го. Разница бросается в глаза. Сейчас пойма почти полностью сухая, тогда как год назад она была заполнена водой от Зверинки до самого Кургана», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Ранее URA.RU сообщало, что вода в Тоболе у Кургана по данным на 13 апреля поднялась на девять сантиметров, достигнув уровня 423 сантиметра. Неблагоприятные явления начинаются при уровне 700 сантиметров. Прогноз — 500 см. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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