Спутниковый снимок Тобола на территории Курганской области показывает, что воды в пойме сейчас значительно меньше, чем год назад. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«Спутниковый снимок поймы Тобола перед Курганом: 2025 год против 2024-го. Разница бросается в глаза. Сейчас пойма почти полностью сухая, тогда как год назад она была заполнена водой от Зверинки до самого Кургана», — говорится в telegram-канале «Погода 45».
Ранее URA.RU сообщало, что вода в Тоболе у Кургана по данным на 13 апреля поднялась на девять сантиметров, достигнув уровня 423 сантиметра. Неблагоприятные явления начинаются при уровне 700 сантиметров. Прогноз — 500 см.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».