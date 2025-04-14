Беспилотники пролетят над территорией железнодорожного вокзала в челябинском городе

Над территорией железнодорожного вокзала в Аше Челябинской области пролетят беспилотники. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации муниципалитета.
«Действительно, 15 апреля планируется проведение аэрофотосъемки территории железнодорожного вокзала в Аше. Это мероприятие проводят ОАО „Российские железные дороги“ с целью исключить сходы оползней, так как местность тут гористая», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Ашинского муниципального района.
Полеты беспилотников согласованы с ФСБ и другими ведомствами. 15 апреля мероприятие продлится до 13.00. Разрешение на полеты выдано до конца апреля. Жителей города просят сохранять спокойствие.
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