14 апреля 2025

Беспилотники пролетят над территорией железнодорожного вокзала в челябинском городе

В Аше запустят беспилотники над территорией вокзала
© Служба новостей «URA.RU»
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Полеты беспилотников над Ашой согласованы со всеми ведомствами
Полеты беспилотников над Ашой согласованы со всеми ведомствами Фото:

Над территорией железнодорожного вокзала в Аше Челябинской области пролетят беспилотники. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации муниципалитета. 

«Действительно, 15 апреля планируется проведение аэрофотосъемки территории железнодорожного вокзала в Аше. Это мероприятие проводят ОАО „Российские железные дороги“ с целью исключить сходы оползней, так как местность тут гористая», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Ашинского муниципального района. 

Полеты беспилотников согласованы с ФСБ и другими ведомствами. 15 апреля мероприятие продлится до 13.00. Разрешение на полеты выдано до конца апреля. Жителей города просят сохранять спокойствие. 

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Над территорией железнодорожного вокзала в Аше Челябинской области пролетят беспилотники. Информацию об этом URA.RU подтвердили в администрации муниципалитета.  «Действительно, 15 апреля планируется проведение аэрофотосъемки территории железнодорожного вокзала в Аше. Это мероприятие проводят ОАО „Российские железные дороги“ с целью исключить сходы оползней, так как местность тут гористая», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Ашинского муниципального района.  Полеты беспилотников согласованы с ФСБ и другими ведомствами. 15 апреля мероприятие продлится до 13.00. Разрешение на полеты выдано до конца апреля. Жителей города просят сохранять спокойствие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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