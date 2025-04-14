Пермский завод по производству спецтехники увеличил выручку в полтора раза

АО «Пермский завод грузовой техники» (АО «ПЗГТ») отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,5 млрд рублей. Это на 47% больше, чем годом ранее.
«Отчет о финансовых результатах АО „ПЗГТ“ за 2024 год. Выручка — 1,51 млрд рублей, чистая прибыль — 34,2 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составила 1 млрд рублей.
Пермский завод грузовой техники основан в 1998 году. Занимается производством спецтехники для транспортировки леса, лома, медицинских отходов. Оказывает услуги нефтесервисным компаниям в части производства работ по модернизации и ремонту оборудования для обслуживания скважин.
Ранее URA.RU сообщало, что Агропредприятие «Заря Путино» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,1 млрд рублей. Это на 330 млн больше, чем годом ранее.
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