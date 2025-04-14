14 апреля 2025

Пермский завод по производству спецтехники увеличил выручку в полтора раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выручка предприятия составила более 1,5 млрд рублей
Выручка предприятия составила более 1,5 млрд рублей Фото:

АО «Пермский завод грузовой техники» (АО «ПЗГТ») отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,5 млрд рублей. Это на 47% больше, чем годом ранее.

«Отчет о финансовых результатах АО „ПЗГТ“ за 2024 год. Выручка — 1,51 млрд рублей, чистая прибыль — 34,2 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составила 1 млрд рублей.

Пермский завод грузовой техники основан в 1998 году. Занимается производством спецтехники для транспортировки леса, лома, медицинских отходов. Оказывает услуги нефтесервисным компаниям в части производства работ по модернизации и ремонту оборудования для обслуживания скважин.

Ранее URA.RU сообщало, что Агропредприятие «Заря Путино» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,1 млрд рублей. Это на 330 млн больше, чем годом ранее. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
АО «Пермский завод грузовой техники» (АО «ПЗГТ») отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,5 млрд рублей. Это на 47% больше, чем годом ранее. «Отчет о финансовых результатах АО „ПЗГТ“ за 2024 год. Выручка — 1,51 млрд рублей, чистая прибыль — 34,2 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. В 2023 году выручка предприятия составила 1 млрд рублей. Пермский завод грузовой техники основан в 1998 году. Занимается производством спецтехники для транспортировки леса, лома, медицинских отходов. Оказывает услуги нефтесервисным компаниям в части производства работ по модернизации и ремонту оборудования для обслуживания скважин. Ранее URA.RU сообщало, что Агропредприятие «Заря Путино» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Выручка общества составила более 1,1 млрд рублей. Это на 330 млн больше, чем годом ранее. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...