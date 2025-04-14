14 апреля 2025

В Перми произошла авария со скорой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал
По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал Фото:

Утром 15 апреля на перекрестке улиц Попова и Екатерининской в Перми произошла авария. Машина скорой помощи въехала в легковой автомобиль. 

«После столкновения он снес знак и светофор. Пострадавших нет. У скорой полностью смят перед. У легковушки — бок. Лучше в эту сторону сейчас не ехать, там уже пробка», — сообщают очевидцы в соцсетях. 

URA.RU направило запросы в пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края и в Госавтоинспекцию. Ответы на них ожидаются.

Легковушка снесла знак и светофор
Легковушка снесла знак и светофор
Фото:

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Утром 15 апреля на перекрестке улиц Попова и Екатерининской в Перми произошла авария. Машина скорой помощи въехала в легковой автомобиль.  «После столкновения он снес знак и светофор. Пострадавших нет. У скорой полностью смят перед. У легковушки — бок. Лучше в эту сторону сейчас не ехать, там уже пробка», — сообщают очевидцы в соцсетях.  URA.RU направило запросы в пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края и в Госавтоинспекцию. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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