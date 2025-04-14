По словам очевидцев, в аварии никто не пострадал
Утром 15 апреля на перекрестке улиц Попова и Екатерининской в Перми произошла авария. Машина скорой помощи въехала в легковой автомобиль.
«После столкновения он снес знак и светофор. Пострадавших нет. У скорой полностью смят перед. У легковушки — бок. Лучше в эту сторону сейчас не ехать, там уже пробка», — сообщают очевидцы в соцсетях.
URA.RU направило запросы в пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края и в Госавтоинспекцию. Ответы на них ожидаются.
Легковушка снесла знак и светофор
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