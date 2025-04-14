В Кургане интересно: в поселке пройдет ярмарка в честь Пасхи

В рабочем поселке Варгаши (Курганская область) 20 апреля пройдет Пасхальная ярмарка. Мероприятие организовано с целью предоставить жителям и гостям поселка возможность приобрести разнообразные товары и участвовать в праздничных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Варгашинского муниципального округа.
Ярмарка начнется в 11:00 на площади ЦК «Современник» (ул. Социалистическая, 79а), а праздничная программа стартует в 12:00. «Вы сможете приобрести: колбасные изделия, рыбу, ароматную выпечку и различные сладости, мед, вязаные игрушки и пасхальные сувениры. Также состоится распродажа саженцев и рассады, семян, многолетних луковичных растений, удобрений, картофеля семенного», — пишет ведомство.
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