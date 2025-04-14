14 апреля 2025

В Кургане интересно: в поселке пройдет ярмарка в честь Пасхи

В курганском поселке 20 апреля состоится Пасхальная ярмарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничная ярмарка состоится на площади ЦК «Современник»
Праздничная ярмарка состоится на площади ЦК «Современник» Фото:

В рабочем поселке Варгаши (Курганская область) 20 апреля пройдет Пасхальная ярмарка. Мероприятие организовано с целью предоставить жителям и гостям поселка возможность приобрести разнообразные товары и участвовать в праздничных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Варгашинского муниципального округа.

Ярмарка начнется в 11:00 на площади ЦК «Современник» (ул. Социалистическая, 79а), а праздничная программа стартует в 12:00. «Вы сможете приобрести: колбасные изделия, рыбу, ароматную выпечку и различные сладости, мед, вязаные игрушки и пасхальные сувениры. Также состоится распродажа саженцев и рассады, семян, многолетних луковичных растений, удобрений, картофеля семенного», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашают на бесплатную экскурсию по парку Победы. Экскурсия посвящена исторической роли Кургана в годы Великой Отечественной войны.

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В рабочем поселке Варгаши (Курганская область) 20 апреля пройдет Пасхальная ярмарка. Мероприятие организовано с целью предоставить жителям и гостям поселка возможность приобрести разнообразные товары и участвовать в праздничных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба администрации Варгашинского муниципального округа. Ярмарка начнется в 11:00 на площади ЦК «Современник» (ул. Социалистическая, 79а), а праздничная программа стартует в 12:00. «Вы сможете приобрести: колбасные изделия, рыбу, ароматную выпечку и различные сладости, мед, вязаные игрушки и пасхальные сувениры. Также состоится распродажа саженцев и рассады, семян, многолетних луковичных растений, удобрений, картофеля семенного», — пишет ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что курганцев приглашают на бесплатную экскурсию по парку Победы. Экскурсия посвящена исторической роли Кургана в годы Великой Отечественной войны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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