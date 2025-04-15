Двое под завалами: Слюсарь сообщил о ЧП в шахте в Ростовской области

В Ростовской области произошел обвал породы на шахте «Садкинская», сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Под завалами оказались два шахтера.
ЧП произошло в Белокалитвинском районе утром 15 апреля. «В подземной горной выработке шахты ... произошел обвал породы. Порядка 75 работников были подняты на поверхность», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. Предварительно, под завалами находятся двое горняков. Спасатели начали работы по их вызволению. Также на место ЧП выехали представители районной администрации.
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