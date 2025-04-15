Двое под завалами: Слюсарь сообщил о ЧП в шахте в Ростовской области

В шахте «Садкинская» произошел обвал породы, два человека остались под землей
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В шахте произошел обвал горной породы (фото из архива)
В шахте произошел обвал горной породы (фото из архива) Фото:

В Ростовской области произошел обвал породы на шахте «Садкинская», сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Под завалами оказались два шахтера.

ЧП произошло в Белокалитвинском районе утром 15 апреля. «В подземной горной выработке шахты ... произошел обвал породы. Порядка 75 работников были подняты на поверхность», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. Предварительно, под завалами находятся двое горняков. Спасатели начали работы по их вызволению. Также на место ЧП выехали представители районной администрации.

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В Ростовской области произошел обвал породы на шахте «Садкинская», сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Под завалами оказались два шахтера. ЧП произошло в Белокалитвинском районе утром 15 апреля. «В подземной горной выработке шахты ... произошел обвал породы. Порядка 75 работников были подняты на поверхность», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. Предварительно, под завалами находятся двое горняков. Спасатели начали работы по их вызволению. Также на место ЧП выехали представители районной администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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