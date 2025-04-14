14 апреля 2025

Ключевой тюменский мясокомбинат не может выбраться из убытков

«Ишимский мясокомбинат» олигарха Мамонтова получил убытки по итогам 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод по производству колбас входит к агрохолдинг «Юбилейный»
Завод по производству колбас входит к агрохолдинг «Юбилейный» Фото:

«Ишимский мясокомбинат», входящий в холдинг «Юбилейный» олигарха Сергея Мамонтова, второй год не может выбраться из убытков. О полученной отрицательной прибыли сообщают документы, размещенные в государственном реестре бухгалтерской отчетности.

«Объект наблюдения — „Ишимский Мясокомбинат“. Доходы компании по итогам 2024 финансового года составили 4,067 миллиарда рублей, расходы — 4,071 миллиард рублей. Чистые убытки составили 4,1 миллион рублей», — сообщает отчетность.

Известно, что по итогам 2023 года завод впервые за годы существования потерпел убытки — их сумма составила тогда 75,1 миллион рублей. Отмечается, что рентабельность мясокомбината составляет 1,8%, тогда как средние показатели по отрасли находятся на отметке 11,1%.

Как стало известно ранее, убытки показывают и другие тюменские компании. В частности, прибыль потерял застройщик депутата облдумы, главного эсера региона Владимира Пискайкина.

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«Ишимский мясокомбинат», входящий в холдинг «Юбилейный» олигарха Сергея Мамонтова, второй год не может выбраться из убытков. О полученной отрицательной прибыли сообщают документы, размещенные в государственном реестре бухгалтерской отчетности. «Объект наблюдения — „Ишимский Мясокомбинат“. Доходы компании по итогам 2024 финансового года составили 4,067 миллиарда рублей, расходы — 4,071 миллиард рублей. Чистые убытки составили 4,1 миллион рублей», — сообщает отчетность. Известно, что по итогам 2023 года завод впервые за годы существования потерпел убытки — их сумма составила тогда 75,1 миллион рублей. Отмечается, что рентабельность мясокомбината составляет 1,8%, тогда как средние показатели по отрасли находятся на отметке 11,1%. Как стало известно ранее, убытки показывают и другие тюменские компании. В частности, прибыль потерял застройщик депутата облдумы, главного эсера региона Владимира Пискайкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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