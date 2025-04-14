14 апреля 2025

В ЯНАО набирают популярность повара, бухгалтеры и специалисты по эксплуатации БПЛА

На Ямале расширят перечень для профессиональной переориентации
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале можно бесплатно обучиться управлению БПЛА
На Ямале можно бесплатно обучиться управлению БПЛА Фото:

На Ямале доступно бесплатное переобучение для разных категорий населения. Особой популярностью пользуются специальности повара, водителя, бетонщика, а также специальность по управлению БПЛА, сообщают в окружном правительстве.

«Более 320 ямальцев бесплатно освоили новые профессии в 2024 году в рамках нацпроекта „Демография“. В приоритете у северян для переобучения такие специальности, как повар, водитель, бетонщик, бухгалтер, монтажник, маляр, специалист по эксплуатации БПЛА и 1С-программист», — сообщает пресс-служба окружных властей.

По данным источника, на Ямале доступны восемь программ бесплатного профессионального образования. Переобучиться могут как молодежь, так и опытные специалисты старше 50 лет, а также мамы в отпуске по уходу за ребенком. «Перечень образовательных программ на 2025 год еще формируется и будет расширен в соответствии с потребностями рынка труда региона», — отмечают в пресс-службе.

Обучение организуют РАНХиГС, Томский государственный университет, Институт развития профессионального образования и «ВНИИ труда» Минтруда России. После обучения необходимо заключить трудовой договор.

В ЯНАО каждая вторая компания (51%) принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях. Периодически на отдельные должности пенсионеров берут 29% работодателей.

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На Ямале доступно бесплатное переобучение для разных категорий населения. Особой популярностью пользуются специальности повара, водителя, бетонщика, а также специальность по управлению БПЛА, сообщают в окружном правительстве. «Более 320 ямальцев бесплатно освоили новые профессии в 2024 году в рамках нацпроекта „Демография“. В приоритете у северян для переобучения такие специальности, как повар, водитель, бетонщик, бухгалтер, монтажник, маляр, специалист по эксплуатации БПЛА и 1С-программист», — сообщает пресс-служба окружных властей. По данным источника, на Ямале доступны восемь программ бесплатного профессионального образования. Переобучиться могут как молодежь, так и опытные специалисты старше 50 лет, а также мамы в отпуске по уходу за ребенком. «Перечень образовательных программ на 2025 год еще формируется и будет расширен в соответствии с потребностями рынка труда региона», — отмечают в пресс-службе. Обучение организуют РАНХиГС, Томский государственный университет, Институт развития профессионального образования и «ВНИИ труда» Минтруда России. После обучения необходимо заключить трудовой договор. В ЯНАО каждая вторая компания (51%) принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях. Периодически на отдельные должности пенсионеров берут 29% работодателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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