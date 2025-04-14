В ЯНАО набирают популярность повара, бухгалтеры и специалисты по эксплуатации БПЛА

На Ямале доступно бесплатное переобучение для разных категорий населения. Особой популярностью пользуются специальности повара, водителя, бетонщика, а также специальность по управлению БПЛА, сообщают в окружном правительстве.
«Более 320 ямальцев бесплатно освоили новые профессии в 2024 году в рамках нацпроекта „Демография“. В приоритете у северян для переобучения такие специальности, как повар, водитель, бетонщик, бухгалтер, монтажник, маляр, специалист по эксплуатации БПЛА и 1С-программист», — сообщает пресс-служба окружных властей.
По данным источника, на Ямале доступны восемь программ бесплатного профессионального образования. Переобучиться могут как молодежь, так и опытные специалисты старше 50 лет, а также мамы в отпуске по уходу за ребенком. «Перечень образовательных программ на 2025 год еще формируется и будет расширен в соответствии с потребностями рынка труда региона», — отмечают в пресс-службе.
Обучение организуют РАНХиГС, Томский государственный университет, Институт развития профессионального образования и «ВНИИ труда» Минтруда России. После обучения необходимо заключить трудовой договор.
В ЯНАО каждая вторая компания (51%) принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях. Периодически на отдельные должности пенсионеров берут 29% работодателей.
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