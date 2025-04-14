Скончался бывший гендиректор Челябинского металлургического комбината

Умер экс-гендиректор Челябинского меткомбината (ЧМК) Анатолий Щетинин. По данным URA.RU, бывшему руководителю было 68 лет.
«Скончался Анатолий Щетинин. Он руководил ЧМК с сентября 2016 по июль 2023 года. Мужчине было 68 лет», — сообщил URA.RU источник на производстве.
В пресс-службе предприятия URA.RU отметили, что прокомментируют позже. Как в середине 2023 года сообщили на предприятии, до прихода руководителем ЧМК Щетинин работал управляющим директором «Ижстали». Учился он в Челябинске, закончив политехнический институт (ЧПИ) по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов». С ЧМК экс-директора связывает длительная история взаимоотношений. В свои 27 лет он пришел на предприятие , где на различных должностях проработал с 1984 по 2001 год.
В его карьере была непродолжительная деятельность за рубежом. В 2011-2012 годах топ-менеджер был управляющим директором металлургического комбината «Дактил Стил Оцелу Рошу» в Румынии. Вернувшись в Россию, Щетинин на три года стал руководителем проекта ЧМК. После этого возглавлял два южноуральских предприятия.
Награжден орденом «За честь и доблесть» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Имел степень доктора технических наук.
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