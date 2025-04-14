Директор крупного тюменского завода попался на взятке

Директор крупного тюменского завода обвиняется в получении взятки от главного инженера предприятия. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. По данным источников URA.RU, речь идет об Александре Кунгурове, который возглавлял Тюменский ремонтно-механический завод.
«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора одного из заводов Тюмени. По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый, являясь директором завода, получил от главного инженера завода взятку в размере 200 тыс. рублей», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.
По версии следствия, за это руководитель предприятия пообещал не следить за качеством и исполнением обязательств одного из подрядчиков, у которого с компанией был заключен контракт на сумму 13 млн рублей. Также директор завода взял на себя обязательство не наказывать главного инженера в случае, если контракт не будет выполнен.
На имущество подсудимого наложен арест. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. Максимальное наказание, которое грозит мужчине — лишение свободы сроком до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.
Уголовное дело в отношении главного инженера, который дал взятку директору завода, прекращено. В связи с деятельным раскаиванием.
Получить оперативный комментарий Александра Кунгурова URA.RU не удалось: его контактные данные в открытом доступе отсутствуют. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться по поводу изложенной выше информации. В адрес ООО «ТРМЗ» направлен письменный запрос.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!