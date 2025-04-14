В Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна и проломила крышу иномарки

В Екатеринбурге утром 15 апреля пенсионерка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на иномарку, припаркованную возле дома. Пострадавшую госпитализировали, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.
«Сообщение о происшествии поступило в ОП №5 около 06:00. На место прибыли сотрудники территориального ОВД. В ходе проверки предварительно установлено, что пожилая женщина могла выпасть из окна по собственной неосторожности», — пояснили в ведомстве.
Прямо сейчас пенсионерке оказывают всю необходимую медпомощь. Полиция проводит проверку по факту инцидента.
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