14 апреля 2025

В Екатеринбурге пенсионерка выпала из окна и проломила крышу иномарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину госпитализировали (архивное фото)
Женщину госпитализировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 15 апреля пенсионерка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на иномарку, припаркованную возле дома. Пострадавшую госпитализировали, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России.

«Сообщение о происшествии поступило в ОП №5 около 06:00. На место прибыли сотрудники территориального ОВД. В ходе проверки предварительно установлено, что пожилая женщина могла выпасть из окна по собственной неосторожности», — пояснили в ведомстве.

Прямо сейчас пенсионерке оказывают всю необходимую медпомощь. Полиция проводит проверку по факту инцидента.

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В Екатеринбурге утром 15 апреля пенсионерка выпала из окна многоэтажки и приземлилась на иномарку, припаркованную возле дома. Пострадавшую госпитализировали, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России. «Сообщение о происшествии поступило в ОП №5 около 06:00. На место прибыли сотрудники территориального ОВД. В ходе проверки предварительно установлено, что пожилая женщина могла выпасть из окна по собственной неосторожности», — пояснили в ведомстве. Прямо сейчас пенсионерке оказывают всю необходимую медпомощь. Полиция проводит проверку по факту инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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