Тюмень договаривается о сотрудничестве с китайской провинцией

Тюменская область будет сотрудничать с китайской провинцией Шаньдун (представлен центром провинции городом Дунъин) в сферах инвестиционной политики, работы нефтегазового кластера и высшего образования. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.
«„Стартовала международная бизнес-конференция „Тюменская область — город Дунъин Китайской Народной Республики“. Ранее участники конференции встретились с главой Тюмени Максимом Афанасьевым“, — отмечается в сообщении.
Известно, что в состав китайской делегации вошли представители исполнительной власти, нефтяного бизнеса, высокотехнологичных производств. Среди тем, которые планируют обсудить — обмен опытом по сопровождению инвесторов, изучение модели Нефтегазового кластера и будущий межуниверситетский кампус. Также делегация планирует посетить несколько промышленных компаний региона.
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