14 апреля 2025

Тюмень договаривается о сотрудничестве с китайской провинцией

В Тюменской области работает делегация из китайского города Дунъин
© Служба новостей «URA.RU»
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Главными направлениями сотрудничества станут инвестиции и нефтебизнес
Главными направлениями сотрудничества станут инвестиции и нефтебизнес Фото:

Тюменская область будет сотрудничать с китайской провинцией Шаньдун (представлен центром провинции городом Дунъин) в сферах инвестиционной политики, работы нефтегазового кластера и высшего образования. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства.

«„Стартовала международная бизнес-конференция „Тюменская область — город Дунъин Китайской Народной Республики“. Ранее участники конференции встретились с главой Тюмени Максимом Афанасьевым“, — отмечается в сообщении.

Известно, что в состав китайской делегации вошли представители исполнительной власти, нефтяного бизнеса, высокотехнологичных производств. Среди тем, которые планируют обсудить — обмен опытом по сопровождению инвесторов, изучение модели Нефтегазового кластера и будущий межуниверситетский кампус. Также делегация планирует посетить несколько промышленных компаний региона.

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Тюменская область будет сотрудничать с китайской провинцией Шаньдун (представлен центром провинции городом Дунъин) в сферах инвестиционной политики, работы нефтегазового кластера и высшего образования. Об этом сообщает в telegram-канале инфоцентр регионального правительства. «„Стартовала международная бизнес-конференция „Тюменская область — город Дунъин Китайской Народной Республики“. Ранее участники конференции встретились с главой Тюмени Максимом Афанасьевым“, — отмечается в сообщении. Известно, что в состав китайской делегации вошли представители исполнительной власти, нефтяного бизнеса, высокотехнологичных производств. Среди тем, которые планируют обсудить — обмен опытом по сопровождению инвесторов, изучение модели Нефтегазового кластера и будущий межуниверситетский кампус. Также делегация планирует посетить несколько промышленных компаний региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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