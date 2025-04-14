Паводок затопит девять мостов в Свердловской области

15 апреля 2025 в 12:35 Размер текста - 17 +

Чтобы мосты не унесло течением, их разбирают на время паводка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок в Свердловской области Весеннее половодье угрожает шести районам Свердловской области, а именно вода может затопить девять мостов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС. «При средних погодных условиях весны в зоне воздействия половодья может оказаться шесть муниципальных образований. Это Красноуфимский, Туринский и Талицкий округа, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, а также муниципальное образование Алапаевское», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что подтопления жилых домов в этих населенных пунктах не ожидается. Однако вода может затопить восемь низководных мостов: два в Туринском округе, один — в Красноуфимском, три — в Слободо-Туринском районе, два в Байкаловском и один в Алапаевском. Девятому мосту — в Талицком округе — уже ничего не угрожает, его успели разобрать до большого подъема воды. Предположительно, в других районах мосты тоже будут разобраны на период паводка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весеннее половодье угрожает шести районам Свердловской области, а именно вода может затопить девять мостов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС. «При средних погодных условиях весны в зоне воздействия половодья может оказаться шесть муниципальных образований. Это Красноуфимский, Туринский и Талицкий округа, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, а также муниципальное образование Алапаевское», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что подтопления жилых домов в этих населенных пунктах не ожидается. Однако вода может затопить восемь низководных мостов: два в Туринском округе, один — в Красноуфимском, три — в Слободо-Туринском районе, два в Байкаловском и один в Алапаевском. Девятому мосту — в Талицком округе — уже ничего не угрожает, его успели разобрать до большого подъема воды. Предположительно, в других районах мосты тоже будут разобраны на период паводка.