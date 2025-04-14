14 апреля 2025

Паводок затопит девять мостов в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, подвесной мост, паводок, наводнение, потоп, стихийное бедствие, разлив, висячий мост
Чтобы мосты не унесло течением, их разбирают на время паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок в Свердловской области

Весеннее половодье угрожает шести районам Свердловской области, а именно вода может затопить девять мостов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

«При средних погодных условиях весны в зоне воздействия половодья может оказаться шесть муниципальных образований. Это Красноуфимский, Туринский и Талицкий округа, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, а также муниципальное образование Алапаевское», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что подтопления жилых домов в этих населенных пунктах не ожидается. Однако вода может затопить восемь низководных мостов: два в Туринском округе, один — в Красноуфимском, три — в Слободо-Туринском районе, два в Байкаловском и один в Алапаевском. Девятому мосту — в Талицком округе — уже ничего не угрожает, его успели разобрать до большого подъема воды. Предположительно, в других районах мосты тоже будут разобраны на период паводка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Весеннее половодье угрожает шести районам Свердловской области, а именно вода может затопить девять мостов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального МЧС. «При средних погодных условиях весны в зоне воздействия половодья может оказаться шесть муниципальных образований. Это Красноуфимский, Туринский и Талицкий округа, Слободо-Туринский и Байкаловский районы, а также муниципальное образование Алапаевское», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что подтопления жилых домов в этих населенных пунктах не ожидается. Однако вода может затопить восемь низководных мостов: два в Туринском округе, один — в Красноуфимском, три — в Слободо-Туринском районе, два в Байкаловском и один в Алапаевском. Девятому мосту — в Талицком округе — уже ничего не угрожает, его успели разобрать до большого подъема воды. Предположительно, в других районах мосты тоже будут разобраны на период паводка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...