14 апреля 2025

Прокуратура курганского района заставила подрядчика отремонтировать дорогу

В курганском округе отремонтируют дорогу Нижнетобольное — Охотино
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе проверки было выявлено, что на участке дороги присутствуют дефекты покрытия
В ходе проверки было выявлено, что на участке дороги присутствуют дефекты покрытия Фото:

Прокуратура Белозерского района (Курганская область) добилась в суде обязательства местной автодорожной организации отремонтировать участок дороги Нижнетобольное — Охотино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Прокуратура провела проверку по обращению гражданина, который сообщил о плохом состоянии автомобильной дороги межмуниципального значения „Подъезд к городу Тюмень“-Нижнетобольное-Охотино, расположенной на территории Белозерского муниципального округа», — пишет ведомство. В ходе проверки было выявлено, что на участке дороги от 0 км до 1 км присутствуют дефекты покрытия, нарушающие ГОСТ Р, что создает угрозу безопасности движения. В связи с этим прокуратура подала в суд иск с требованием о ремонте данного участка. Суд удовлетворил требования прокуратуры полностью, и на данный момент процесс исполнения решения находится под контролем.

Прокуратура Курганской области активно контролирует соблюдение законодательства в сфере дорожного строительства и ремонта. Недавно она успешно оспорила незаконное продление сроков завершения строительства дорог в Звериноголовском округе.

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Прокуратура Белозерского района (Курганская область) добилась в суде обязательства местной автодорожной организации отремонтировать участок дороги Нижнетобольное — Охотино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области. «Прокуратура провела проверку по обращению гражданина, который сообщил о плохом состоянии автомобильной дороги межмуниципального значения „Подъезд к городу Тюмень“-Нижнетобольное-Охотино, расположенной на территории Белозерского муниципального округа», — пишет ведомство. В ходе проверки было выявлено, что на участке дороги от 0 км до 1 км присутствуют дефекты покрытия, нарушающие ГОСТ Р, что создает угрозу безопасности движения. В связи с этим прокуратура подала в суд иск с требованием о ремонте данного участка. Суд удовлетворил требования прокуратуры полностью, и на данный момент процесс исполнения решения находится под контролем. Прокуратура Курганской области активно контролирует соблюдение законодательства в сфере дорожного строительства и ремонта. Недавно она успешно оспорила незаконное продление сроков завершения строительства дорог в Звериноголовском округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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