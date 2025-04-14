Прокуратура курганского района заставила подрядчика отремонтировать дорогу

Прокуратура Белозерского района (Курганская область) добилась в суде обязательства местной автодорожной организации отремонтировать участок дороги Нижнетобольное — Охотино. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.
«Прокуратура провела проверку по обращению гражданина, который сообщил о плохом состоянии автомобильной дороги межмуниципального значения „Подъезд к городу Тюмень“-Нижнетобольное-Охотино, расположенной на территории Белозерского муниципального округа», — пишет ведомство. В ходе проверки было выявлено, что на участке дороги от 0 км до 1 км присутствуют дефекты покрытия, нарушающие ГОСТ Р, что создает угрозу безопасности движения. В связи с этим прокуратура подала в суд иск с требованием о ремонте данного участка. Суд удовлетворил требования прокуратуры полностью, и на данный момент процесс исполнения решения находится под контролем.
Прокуратура Курганской области активно контролирует соблюдение законодательства в сфере дорожного строительства и ремонта. Недавно она успешно оспорила незаконное продление сроков завершения строительства дорог в Звериноголовском округе.
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