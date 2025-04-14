Пермский оператор фастфуда закрыл три кафе в центре города

В центре Перми прекратили работу три заведения фастфуда по Комсомольскому проспекту, 31а. Это кафе фастфуда Chicken, кофейня Good news и кафе Креп&Суп. Об этом свидетельствует информация в сервисе 2 ГИС.
«Закрытие кафе связано с реализацией новых проектов компании. Детали пока не разглашаются», — сообщает портал Properm.ru со ссылкой на ГК «Алендвик», которая развивала заведения.
Заведения были частью проекта «Улица еды». Он объединял компании на Комсомольском проспекте. «Алендвик» является крупнейшей сетью общепита Пермского края по количеству заведений. В 2024 году их насчитывалось 49.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми закрывается старейший кондитерский магазин «Камский», проработавший 30 лет. Помещение магазина в скором времени перейдет новому арендатору. Переносить «Камский» в другое место хозяева не планируют.
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