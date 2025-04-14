14 апреля 2025

В центре Тюмени обновят площадь возле рынка

В Тюмени благоустроят площадь у Центрального рынка
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустроить площадь хотят в рамках капитального ремонта улицы Ленина в 2027 году
Благоустроить площадь хотят в рамках капитального ремонта улицы Ленина в 2027 году Фото:

В Тюмени планируют обновить площадь возле Центрального рынка, сделать это хотят в рамках капитального ремонта улицы Ленина в 2027 году. Об этом сообщили в городской администрации.

«Этот участок действительно нуждается во внимании и тщательной проработке. Мы осознаем это и комплексно рассматриваем вопрос обустройства территории вокруг Центрального рынка. Считаем, что целесообразно проводить эти работы в рамках капитального ремонта улицы Ленина. Предварительно работы по благоустройству запланированы на 2027 год», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продолжат благоустройство экопарка «Затюменский». В рамках второго этапа планируется заняться участком в районе улицы Аккумуляторная, в рамках третьего — участком в районе Оловянникова.

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В Тюмени планируют обновить площадь возле Центрального рынка, сделать это хотят в рамках капитального ремонта улицы Ленина в 2027 году. Об этом сообщили в городской администрации. «Этот участок действительно нуждается во внимании и тщательной проработке. Мы осознаем это и комплексно рассматриваем вопрос обустройства территории вокруг Центрального рынка. Считаем, что целесообразно проводить эти работы в рамках капитального ремонта улицы Ленина. Предварительно работы по благоустройству запланированы на 2027 год», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продолжат благоустройство экопарка «Затюменский». В рамках второго этапа планируется заняться участком в районе улицы Аккумуляторная, в рамках третьего — участком в районе Оловянникова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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