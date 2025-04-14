В Тюмени планируют обновить площадь возле Центрального рынка, сделать это хотят в рамках капитального ремонта улицы Ленина в 2027 году. Об этом сообщили в городской администрации.
«Этот участок действительно нуждается во внимании и тщательной проработке. Мы осознаем это и комплексно рассматриваем вопрос обустройства территории вокруг Центрального рынка. Считаем, что целесообразно проводить эти работы в рамках капитального ремонта улицы Ленина. Предварительно работы по благоустройству запланированы на 2027 год», — сообщили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продолжат благоустройство экопарка «Затюменский». В рамках второго этапа планируется заняться участком в районе улицы Аккумуляторная, в рамках третьего — участком в районе Оловянникова.
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