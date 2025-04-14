14 апреля 2025

На трассе между Челябинском и Казахстаном мотоциклист погиб под колесами фуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП
Водитель мотоцикла скончался на месте ДТП Фото:

На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан мотоциклист погиб в ДТП с фурой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГАИ, водитель грузовой машины не предоставил байку преимущество на дороге.

«Водитель 1995 года рождения на грузовом авто при повороте на перекрестке не предоставил преимущество движущемуся встречно мотоциклу Yamaha. Мужчина 1983 года рождения, управлявший байком, скончался на месте ДТП», — уточнили URA.RU в ГАИ.

В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» URA.RU уточнили, что на участке введено реверсивное движение. Авария произошла на 101 километре трассы в Увельском районе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан мотоциклист погиб в ДТП с фурой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГАИ, водитель грузовой машины не предоставил байку преимущество на дороге. «Водитель 1995 года рождения на грузовом авто при повороте на перекрестке не предоставил преимущество движущемуся встречно мотоциклу Yamaha. Мужчина 1983 года рождения, управлявший байком, скончался на месте ДТП», — уточнили URA.RU в ГАИ. В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» URA.RU уточнили, что на участке введено реверсивное движение. Авария произошла на 101 километре трассы в Увельском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...