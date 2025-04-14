На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан мотоциклист погиб в ДТП с фурой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГАИ, водитель грузовой машины не предоставил байку преимущество на дороге.
«Водитель 1995 года рождения на грузовом авто при повороте на перекрестке не предоставил преимущество движущемуся встречно мотоциклу Yamaha. Мужчина 1983 года рождения, управлявший байком, скончался на месте ДТП», — уточнили URA.RU в ГАИ.
В пресс-службе Упрдор «Южный Урал» URA.RU уточнили, что на участке введено реверсивное движение. Авария произошла на 101 километре трассы в Увельском районе.
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