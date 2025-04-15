В районе Часового Яра (ДНР) российский FPV-дрон «Овод» впервые дистанционно поразил цель ВСУ. Оператор, находящийся в деловом комплексе Москва-Сити, использовал новый программно-аппаратный комплекс «Орбита» для управления БПЛА. Основной целью запуска было тестирование возможности управления дроном с использованием компьютерной мыши, а также проверка стабильности связи между ним и оператором. На что способна система «Орбита» и когда новый дрон будут использоваться на СВО — в материале URA.RU.
Что из себя представляет система «Орбита»
Управление ударным беспилотником осуществлялось через комплекс дальнего управления «Орбита», разработанный «Центром беспилотных систем и технологий» (ЦБСТ). Руководитель проекта Андрей Безруков поделился, что программно-аппаратный комплекс включает в себя продвинутые системы связи и нейронные сети для слежения за целью. По его словам, новая технология оправдала ожидания, а операция по запуску БПЛА прошла успешно.
Дроном «Овод» можно будет управлять из любой точки мира
Андрей Безруков заявил, что система «Орбита» позволит наносить удары по противнику в рамках СВО из любой части России и мира. Он отметил, что благодаря этой системе оператор ощущает значительно большую безопасность, поскольку не подвергается психологическому давлению, а управление дроном становится удобнее и комфортнее.
"Во-вторых, на мой взгляд, мы можем реализовать историю, связанную с созданием профильных подразделений, супер-профессиональных пилотов в любой точке страны, которые будут управлять беспилотными системами также в любой точке фронта и в любой точке мира", — отметил Безруков. Его слова передает РИА Новости.
Как прошло первое испытание дрона «Овод»
В рамках испытаний новой системы «Орбита» оператор FPV-дрона «Овод» успешно поразил цель украинской армии в Часовом Яре, находясь при этом в бизнес-центре Москва-Сити. Расчет БПЛА бригады «Эспаньола», дислоцированная под населенным пунктом, готовила беспилотник к заданию. При этом военные и инженеры на фронте выполняли роль навигаторов и координаторов для оператора, вместе с ним находился и разработчик оружия Андрей Иванов.
Отмечается, что «Овод» преодолел расстояние свыше 11 километров и точно поразил намеченную цель. По словам командира бригады «Эспаньола» с позывным «Испанец», подобный запуск происходил впервые. Российская армия при этом проверяла два аспекта: возможность управления БПЛА с помощью компьютерной мыши и стабильность связи между оператором и новой технологией. Оба теста пройдены успешно.
"Задача которую мы перед собой ставили, управления удаленно, выполнена. До цели мы долетели. По тестовому заданию мы оцениваем на 4.5 [балла]. Я считаю, что промежуточная задача выполнена", — заявил Иванов.
Когда «Орбиту» начнут использовать на СВО
Безруков сообщил, что внедрение разработанной их компанией системы управления FPV-дронами в ряды ВС РФ может значительно повлиять на ход событий в зоне спецоперации. Уже в скором времени небольшая партия беспилотников будет поставлена волонтерам из бригады «Эспаньола».
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