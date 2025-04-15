Лавров заявил о несогласии с позицией Токаева по территориальной целостности

Глава МИД России Сергей Лавров выразил несогласие с подходом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который акцентирует внимание исключительно на территориальной целостности стран, не учитывая интересов всего народа. Лавров подчеркнул, что такой подход не соответствует полному соблюдению Устава ООН.
«Помню это выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Я с ним не согласен. Мы потом объяснили нашим казахстанским друзьям нашу позицию. Для него существует только право на территориальную целостность. Я повторил ему, что если Казахстан является членом ООН, то они должны уважать Устав Организации во всей его полноте», — заявил Лавров в интервью газете «Коммерсант».
Министр также привел примеры из истории деколонизации, подчеркивая, что уважение к территориальной целостности возможно только в том случае, если правительства действительно представляют интересы всего населения своих стран. Этот принцип закреплен в Уставе ООН и был основой для процессов деколонизации многих территорий.
Президент Казахстана неоднократно подчеркивал, что нарушение принципа территориальной целостности может спровоцировать формирование множества новых государств, которые окажутся вовлеченными в международные конфликты. Еще в 2022 году Токаев отметил противоречие между двумя основополагающими принципами ООН — правом наций на самоопределение и территориальной целостностью государств. Он заявил, что если право на самоопределение будет реализовано во всем мире, количество государств может вырасти с 193 до более 500 или 600, что приведет к хаосу.
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