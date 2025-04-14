Власти Ханты-Мансийска доложили о состоянии жильцов после взрыва в квартире

Власти Ханты-Мансийска доложили, что после взрыва в квартире на амбулаторном лечении в больнице продолжает находиться женщина. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«В больницу было доставлено трое пострадавших. Сейчас там продолжает находиться на амбулаторном лечении одна женщина. Она в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает», — сообщили в администрации.
Также городской ресурсный центр круглосуточно поддерживает связь с пострадавшими. Люди могут обратиться к специалистам за любой помощью. «По поводу ПВР — никто из жильцов туда не обратился, всем удалось остаться у родственников или друзей», — добавили в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало, что в доме Ханты-Мансийска, где произошел взрыв, повреждены несколько квартир. Из дома эвакуировали 35 человек.
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