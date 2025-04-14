14 апреля 2025

Власти Ханты-Мансийска доложили о состоянии жильцов после взрыва в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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В больнице продолжает находиться одна женщина
В больнице продолжает находиться одна женщина Фото:
новость из сюжета
В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

Власти Ханты-Мансийска доложили, что после взрыва в квартире на амбулаторном лечении в больнице продолжает находиться женщина. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«В больницу было доставлено трое пострадавших. Сейчас там продолжает находиться на амбулаторном лечении одна женщина. Она в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает», — сообщили в администрации.

Также городской ресурсный центр круглосуточно поддерживает связь с пострадавшими. Люди могут обратиться к специалистам за любой помощью. «По поводу ПВР — никто из жильцов туда не обратился, всем удалось остаться у родственников или друзей», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в доме Ханты-Мансийска, где произошел взрыв, повреждены несколько квартир. Из дома эвакуировали 35 человек.

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Власти Ханты-Мансийска доложили, что после взрыва в квартире на амбулаторном лечении в больнице продолжает находиться женщина. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «В больницу было доставлено трое пострадавших. Сейчас там продолжает находиться на амбулаторном лечении одна женщина. Она в стабильном состоянии, ее жизни ничего не угрожает», — сообщили в администрации. Также городской ресурсный центр круглосуточно поддерживает связь с пострадавшими. Люди могут обратиться к специалистам за любой помощью. «По поводу ПВР — никто из жильцов туда не обратился, всем удалось остаться у родственников или друзей», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в доме Ханты-Мансийска, где произошел взрыв, повреждены несколько квартир. Из дома эвакуировали 35 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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