15 апреля 2025

Суд рассмотрит претензии фискалов к компании тюменского олигарха

В Тюмени приняли к рассмотрению иск налоговой к «Металлстройторгу» Степаняна
© Служба новостей «URA.RU»
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Речь в иске идет о долге по налогам на сумму почти в 200 миллионов рублей
Речь в иске идет о долге по налогам на сумму почти в 200 миллионов рублей Фото:

Арбитражный суд Тюменской области назначил к рассмотрению исковое заявление от налоговой службы против компании «Металлстройторг», связанной общими учредителями с холдингом «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. Об этом сообщают документы, которые есть в распоряжении редакции URA.RU.

«Истец — федеральная налоговая служба в лице межрайонной инспекции №13. Объект иска — задолженность по налогам на сумму 191,2 млн рублей. Дело назначено к судебному разбирательству», — гласит документ.

Известно, что изначально иск фискалов к «Металлстройторгу» носил банкротный характер, однако суд признал его необоснованным. После этого налоговая поменяла характер иска, но и в этот раз ничего не добилась — ведомство не предоставило уведомления о вручении копии документов заинтересованным сторонам. После третьей попытки суд наконец принял заявление, к этому моменту иск стал носить административный характер.

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Арбитражный суд Тюменской области назначил к рассмотрению исковое заявление от налоговой службы против компании «Металлстройторг», связанной общими учредителями с холдингом «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. Об этом сообщают документы, которые есть в распоряжении редакции URA.RU. «Истец — федеральная налоговая служба в лице межрайонной инспекции №13. Объект иска — задолженность по налогам на сумму 191,2 млн рублей. Дело назначено к судебному разбирательству», — гласит документ. Известно, что изначально иск фискалов к «Металлстройторгу» носил банкротный характер, однако суд признал его необоснованным. После этого налоговая поменяла характер иска, но и в этот раз ничего не добилась — ведомство не предоставило уведомления о вручении копии документов заинтересованным сторонам. После третьей попытки суд наконец принял заявление, к этому моменту иск стал носить административный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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