Суд рассмотрит претензии фискалов к компании тюменского олигарха

Арбитражный суд Тюменской области назначил к рассмотрению исковое заявление от налоговой службы против компании «Металлстройторг», связанной общими учредителями с холдингом «Арсиб» олигарха Самвела Степаняна. Об этом сообщают документы, которые есть в распоряжении редакции URA.RU.
«Истец — федеральная налоговая служба в лице межрайонной инспекции №13. Объект иска — задолженность по налогам на сумму 191,2 млн рублей. Дело назначено к судебному разбирательству», — гласит документ.
Известно, что изначально иск фискалов к «Металлстройторгу» носил банкротный характер, однако суд признал его необоснованным. После этого налоговая поменяла характер иска, но и в этот раз ничего не добилась — ведомство не предоставило уведомления о вручении копии документов заинтересованным сторонам. После третьей попытки суд наконец принял заявление, к этому моменту иск стал носить административный характер.
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