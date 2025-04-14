14 апреля 2025

В Челябинске продолжает дешеветь аренда квартир. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Квартиры в Челябинске в среднем сдаются за 24 тысячи в месяц
Квартиры в Челябинске в среднем сдаются за 24 тысячи в месяц Фото:

В Челябинске с 4 февраля по 15 апреля 2025 года цены на аренду квартир снизились на 15%. Сейчас жилье сдается в аренду в среднем за 24 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске за 3,5 месяца цены на аренду жилья снизились на 15% — в среднем с 28,5 до 24 тысяч рублей. При этом минимальная стоимость аренды квартир в городе — 12 тысяч, а максимальная — 50 тысяч рублей за объект», — следует из данных на сайте Restate.

Как ранее отмечала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, зимой 2024-2025 года по сравнению с осенью 2024 года в Челябинске цены на аренду квартир снизились на 10%. Также выросло число предложений на рынке аренды жилья. В городе появилось много инвестиционных квартир, которые ранее собственники планировали продать, но в связи со снижением спроса на вторичку и высокой ставкой по ипотеке решили немного подождать с продажей и сдавать квартиры в аренду.

В Челябинске цены на аренду квартир за 3,5 месяца вновь снизились на 15%
В Челябинске цены на аренду квартир за 3,5 месяца вновь снизились на 15%
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В Челябинске с 4 февраля по 15 апреля 2025 года цены на аренду квартир снизились на 15%. Сейчас жилье сдается в аренду в среднем за 24 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске за 3,5 месяца цены на аренду жилья снизились на 15% — в среднем с 28,5 до 24 тысяч рублей. При этом минимальная стоимость аренды квартир в городе — 12 тысяч, а максимальная — 50 тысяч рублей за объект», — следует из данных на сайте Restate. Как ранее отмечала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, зимой 2024-2025 года по сравнению с осенью 2024 года в Челябинске цены на аренду квартир снизились на 10%. Также выросло число предложений на рынке аренды жилья. В городе появилось много инвестиционных квартир, которые ранее собственники планировали продать, но в связи со снижением спроса на вторичку и высокой ставкой по ипотеке решили немного подождать с продажей и сдавать квартиры в аренду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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