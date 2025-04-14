В Челябинске с 4 февраля по 15 апреля 2025 года цены на аренду квартир снизились на 15%. Сейчас жилье сдается в аренду в среднем за 24 тысячи рублей, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске за 3,5 месяца цены на аренду жилья снизились на 15% — в среднем с 28,5 до 24 тысяч рублей. При этом минимальная стоимость аренды квартир в городе — 12 тысяч, а максимальная — 50 тысяч рублей за объект», — следует из данных на сайте Restate.
Как ранее отмечала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, зимой 2024-2025 года по сравнению с осенью 2024 года в Челябинске цены на аренду квартир снизились на 10%. Также выросло число предложений на рынке аренды жилья. В городе появилось много инвестиционных квартир, которые ранее собственники планировали продать, но в связи со снижением спроса на вторичку и высокой ставкой по ипотеке решили немного подождать с продажей и сдавать квартиры в аренду.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!