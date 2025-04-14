14 апреля 2025

Анна Асти станет гостем на одной из свадеб в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Асти споет на торжестве 25 июля
Анна Асти споет на торжестве 25 июля Фото:

Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) прилетит в Екатеринбург, чтобы выступить на свадьбе. Графиком делится одна концертно-организационная компания. 

«Организация выступления певицы Анны Асти на частном свадебном событии в городе Екатеринбург», — указано в расписании. Выступление запланировано на 25 июля.

По последним данным, концерт обойдется заказчику примерно в 7 млн рублей. Певица требует для перелета бизнес-класс, первый ряд и VIP-проход. Передвигаться по городу Анна Асти предпочитает на Mercedes (Maybach или V-класс), важно, чтобы водитель был опрятным, а в салоне тишина.

Гостиница должна быть пятизвездочной, номер люкс и не менее 80 квадратов. Внутри следует оставить швейцарский шоколад, меню подушек, горячие блюда, фрукты, ягоды, орехи, мед, травяной чай и сахарозаменитель. Что касается гримерки, в ней нужно завесить окна, заклеить или убрать камеры при представителе певицы, оставить два маленьких тюбика клея «Момент». Из еды должны быть фруктовая, овощная, сырная, рыбная и мясная нарезки, орехи, фреш из ананаса и сельдерея, Raffaello, коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon, Coca-Cola.

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Певица Анна Асти (настоящее имя Анна Дзюба) прилетит в Екатеринбург, чтобы выступить на свадьбе. Графиком делится одна концертно-организационная компания.  « Организация выступления певицы Анны Асти на частном свадебном событии в городе Екатеринбург» , — указано в расписании. Выступление запланировано на 25 июля. По последним данным, концерт обойдется заказчику примерно в 7 млн рублей. Певица требует для перелета бизнес-класс, первый ряд и VIP-проход. Передвигаться по городу Анна Асти предпочитает на Mercedes (Maybach или V-класс), важно, чтобы водитель был опрятным, а в салоне тишина. Гостиница должна быть пятизвездочной, номер люкс и не менее 80 квадратов. Внутри следует оставить швейцарский шоколад, меню подушек, горячие блюда, фрукты, ягоды, орехи, мед, травяной чай и сахарозаменитель. Что касается гримерки, в ней нужно завесить окна, заклеить или убрать камеры при представителе певицы, оставить два маленьких тюбика клея « Момент» . Из еды должны быть фруктовая, овощная, сырная, рыбная и мясная нарезки, орехи, фреш из ананаса и сельдерея, Raffaello, коньяк Remy Martin XO, виски Jack Daniels, шампанское Moet Chandon, Coca-Cola.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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