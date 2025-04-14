14 апреля у ТЦ «Луч» на улице Куйбышева пермяки заметили большую толпу подростков. Их собралось порядка 250 человек.
«Молодые люди быстро разбежались, когда на место приехали полицейские. Были слышны звуки сирены», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
По версии наблюдателей, у торгового центра должна была состояться масштабная драка подростков из микрорайона Крохалева и района Мотовилиха. Однако одна из сторон «забива» не явилась, рассказал URA.RU подписчик в соцсетях.
Редакция направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ на него ожидается.
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