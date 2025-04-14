14 апреля 2025

У пермского торгового центра заметили несколько сотен подростков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодые люди быстро разбежались, когда на место приехали полицейские
Молодые люди быстро разбежались, когда на место приехали полицейские Фото:

14 апреля у ТЦ «Луч» на улице Куйбышева пермяки заметили большую толпу подростков. Их собралось порядка 250 человек. 

«Молодые люди быстро разбежались, когда на место приехали полицейские. Были слышны звуки сирены», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

По версии наблюдателей, у торгового центра должна была состояться масштабная драка подростков из микрорайона Крохалева и района Мотовилиха. Однако одна из сторон «забива» не явилась, рассказал URA.RU подписчик в соцсетях.

Редакция направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ на него ожидается. 

Предположительно, должна была состояться массовая драка
Предположительно, должна была состояться массовая драка
Фото:

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14 апреля у ТЦ «Луч» на улице Куйбышева пермяки заметили большую толпу подростков. Их собралось порядка 250 человек.  «Молодые люди быстро разбежались, когда на место приехали полицейские. Были слышны звуки сирены», — сообщили очевидцы в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». По версии наблюдателей, у торгового центра должна была состояться масштабная драка подростков из микрорайона Крохалева и района Мотовилиха. Однако одна из сторон «забива» не явилась, рассказал URA.RU подписчик в соцсетях. Редакция направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ на него ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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