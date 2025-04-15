В школе №22 Кургана разразился скандал из-за переписки школьников в закрытом чате. Родители обвинили педагога в том, что она заставила школьницу разблокировать телефон для доступа к переписке, где обсуждали учителей. После этого беседу с учениками завуч проводила тэт-а-тэт, не уведомив родителей об инциденте. Видео с собрания по данному поводу родители опубликовали в соцсетях. В школе поясняют, что чат шестиклассников учителя не читали, переписку с оскорблениями в адрес классного руководителя показала ученица.
«Завуч школы с помощью давления заставила ребенка разблокировать телефон и сделала скрины переписок детей из закрытого чата в телеграмме. Далее вызвала к себе участников переписок, доведя детей до слез», — указано в посте группы «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». На видео родители обвинили педагогов в противозаконном способе «добычи» информации из личной переписки детей. Школьницу якобы запугали судом, а затем заставили извиниться перед завучем за содержание переписки. Педагог пояснила, что сделала фотографию фрагмента переписки, где ученики обсуждали учителей и матерились. Завуч напомнила родителям, что до 18 лет они должны нести ответственность за детей и контролировать их.
Комментарий юриста
Председатель родительского комитета Курганской области, юрист Юрий Леонов считает, что если сотрудники школы №22 действовали так, как описывают родители, то это вызывает вопросы как с правовой, так и с морально-этической точки зрения. «Принуждение школьницы разблокировать телефон, чтение личной переписки и создание скриншотов без согласия родителей — это прямое нарушение ст. 23 Конституции РФ о праве на неприкосновенность частной жизни, а также ФЗ „О персональных данных“. Такие действия нарушают нормы ГК РФ (ст. 152.2) и могут подпадать под ст. 13.11 КоАП РФ за неправомерную обработку персональных данных. Более того, педагог обязан действовать строго в рамках закона об образовании и педагогической этики: угрозы, запугивания судом, психологическое давление на ребенка — это абсолютно недопустимо», — отмечает Леонов.
По словам собеседника, даже если в переписке содержались оскорбления, взрослый человек обязан действовать через официальные механизмы. Педагоги должны: сообщить родителям о подозрениях; обращаться в КДН (комиссию по делам несовершеннолетних); при наличии угроз — в полицию или прокуратуру; организовать классные часы, профилактику, работу с психологами. Леонов рекомендует родителям написать коллективное обращение в адрес директора, прокуратуры, департамента образования и уполномоченного по правам ребенка, требуя проведения служебной проверки и привлечения виновных к дисциплинарной ответственности. «Современная практика требует от педагогов предотвращать буллинг и незаконные действия в школьной среде, включая онлайн-пространство. Но это не дает права нарушать права детей — особенно без участия родителей», — подчеркнул он.
Комментарий мэрии Кургана
В администрации города Кургана на запрос URA.RU ответили, что по информации управления образования, директору образовательной организации рекомендовано провести комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. «Ситуация взята на контроль; с руководителя и педагогов общеобразовательной организации запрошены объяснительные. По объяснению педагогов, личные переписки детей никто из учителей не читал. Переписку в общем чате учеников 6-х классов, содержащую оскорбления в адрес классного руководителя, педагогу показала одна из учениц», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В соответствии со ст. 43 и 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся, а также их родители (законные представители) обязаны уважать честь и достоинство работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, и выполнять требования правил внутреннего распорядка школы. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных законом, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Ранее URA.RU писало, что учителя из школы Юргамышского округа (Курганская область) подали иск к родителям учеников о взыскании морального вреда за то, что подростки публиковали в мессенджере telegram оскорбительные коллажи с их лицами. Суд постановил взыскать с ответчиков по восемь тысяч рублей.
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