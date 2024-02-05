05 февраля 2024

Родители курганских учеников заплатят за издевательство над учителями в telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитета по бюджету, финансовой и налоговой политике. Курган, ручка, документы, телефон, смартфон, чиновник, рука, бумаги, политика, рука, часы orient
Курганские учителя подали иск к родителям после публикаций в сети Фото:

Учителя из школы Юргамышского округа (Курганская) подали иск к родителям учеников о взыскании морального вреда за то, что подростки публиковали в мессенджере telegram оскорбительные коллажи с их лицами. Суд частично удовлетворил требования педагогов, сообщает система ГАС «Правосудие».

«Исковые требования Ш., Ж., Е., Е. <…> о признании сведений распространенных в сети telegram в виде коллажей с лицами истцов не соответствующими действительности, порочащими их честь и достоинство, обязывании удалить указанную информацию, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов — удовлетворить частично», — информирует картотека Юргамышского районного суда. Четверо представителей несовершеннолетних выплатят по восемь тысяч рублей за издевательства учеников над учителями в созданной группе.

Об инциденте в школе села Красный Уралец стало известно в марте прошлого года. Одна из учениц рассказала учителю, что подростки создали группу в telegram. В ней они размещали вызывающие изображения, иногда частично обнаженных тел, с подставленными лицами учителей. Такие сообщения рассылались около полутора месяцев. Увиденные картинки оскорбили учителей, и они подали иск с требованием удалить снимки и выплатить им компенсации.

Суд решил, что несовершеннолетние отдавали себе отчет в распространении оскорбительных картинок. За нанесенный моральный вред платить пришлось родителям учеников. Суд уменьшил требования и постановил взыскать с ответчиков по восемь тысяч рублей. В требованиях о признании сведений, распространенных в сети telegram не соответствующими действительности, порочащими, обязывании удалить информацию учителям отказали.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганской школе разбирались с конфликтом между учениками. Одна девушка избила другую в туалете. Инцидент был снят на видеокамеру смартфона и попал в сеть. В скандале пришлось разбираться чиновникам и полиции. Зачинщицу школьной драки временно поместили в исправительный центр для несовершеннолетних.

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Учителя из школы Юргамышского округа (Курганская) подали иск к родителям учеников о взыскании морального вреда за то, что подростки публиковали в мессенджере telegram оскорбительные коллажи с их лицами. Суд частично удовлетворил требования педагогов, сообщает система ГАС «Правосудие». «Исковые требования Ш., Ж., Е., Е. <…> о признании сведений распространенных в сети telegram в виде коллажей с лицами истцов не соответствующими действительности, порочащими их честь и достоинство, обязывании удалить указанную информацию, взыскании компенсации морального вреда, судебных расходов — удовлетворить частично», — информирует картотека Юргамышского районного суда. Четверо представителей несовершеннолетних выплатят по восемь тысяч рублей за издевательства учеников над учителями в созданной группе. Об инциденте в школе села Красный Уралец стало известно в марте прошлого года. Одна из учениц рассказала учителю, что подростки создали группу в telegram. В ней они размещали вызывающие изображения, иногда частично обнаженных тел, с подставленными лицами учителей. Такие сообщения рассылались около полутора месяцев. Увиденные картинки оскорбили учителей, и они подали иск с требованием удалить снимки и выплатить им компенсации. Суд решил, что несовершеннолетние отдавали себе отчет в распространении оскорбительных картинок. За нанесенный моральный вред платить пришлось родителям учеников. Суд уменьшил требования и постановил взыскать с ответчиков по восемь тысяч рублей. В требованиях о признании сведений, распространенных в сети telegram не соответствующими действительности, порочащими, обязывании удалить информацию учителям отказали. Ранее URA.RU сообщало, что в курганской школе разбирались с конфликтом между учениками. Одна девушка избила другую в туалете. Инцидент был снят на видеокамеру смартфона и попал в сеть. В скандале пришлось разбираться чиновникам и полиции. Зачинщицу школьной драки временно поместили в исправительный центр для несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
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