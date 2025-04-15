«Дом кишел грызунами»: появились подробности расследования смерти Джина Хэкмена и его жены

В доме у найденных мертвыми двукратного лауреата «Оскара» американского актера Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, было полно грызунов, переносящими хантавирус. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на отчет департамента здравоохранения штата.
По информации портала, во время проверки дома и прилегающих хозяйственных построек были обнаружены следы активности грызунов. «Мертвые грызуны были найдены во всех восьми хозяйственных постройках на территории владения Джина Хэкмена и Бетси Аракавы в Санта-Фе», — сообщает TMZ, ссылаясь на отчет департамента.
Дополнительно в отчете упоминается, что следы грызунов были найдены не только в постройках, но и в автомобилях, принадлежащих актеру. В трех гаражах, двух домиках и трех складах были найдены помет и гнезда мышей, что указывает на серьезное нашествие этих животных.
Хэкмен скончался в возрасте 95 лет. В конце февраля тело актера нашли в его доме, вместе с ним была обнаружена мертвой его жена.
В марте текущего года медицинский эксперт из Нью-Мексико, Хизес Джэрелл, заявила, что причиной смерти господина Хэкмена стало атеросклеротическое заболевание сердца. Смерть супруги актера была вызвана хантавирусным кардиопульмональным синдромом (распространяется через грызунов). Исходя из анализа собранных данных, медицинский эксперт определила, что Хэкмен скончался приблизительно 18 февраля, в то время как его жена умерла, вероятно, 11 февраля того же года.
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