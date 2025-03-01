CNN: звезду фильма про «Супермена» нашли через 9 дней после его смерти

Двухкратный обладатель премии «Оскар», актер, известный своими ролями, в том числе как Лекс Лютер в фильмах о «Супермене», Джин Хэкмен, умер примерно за девять дней до того, как его тело было найдено. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Данные кардиостимулятора актера Джина Хэкмена показывают, что он, вероятно, был мертв девять дней, прежде чем его и его жену нашли в доме в Нью-Мексико», — сообщил телеканал со ссылкой на шерифа Санта Фе Адана Мендозу. Хэкмена. Отмечается, что последний раз активность кардиостимулятора была зарегистрирована 17 февраля.
По данным полиции, первоначальные анализы тел Хэкмена и Аракава не выявили следов отравления угарным газом. В рамках обыска были изъяты медицинские документы, планировщик задач и два мобильных телефона.
Кроме того, полицией были конфискованы три различных медицинских препарата. Среди них находился тиреоидин — гормональный препарат для лечения заболеваний щитовидной железы. Также изъяты были два других лекарства: дилтиазем, который используется для облегчения болей в груди или при лечении гипертонии, и тайленол, содержащий активное вещество парацетамол, предназначенный для снятия боли и жара.
В конце февраля двукратный обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме. Также погибла собака пары. Сообщается, что они могли умереть из-за отравления угарным газом.
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