14 апреля 2025

Власти города в ХМАО предупредили об отключении радио и телевидения

© Служба новостей «URA.RU»
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В Урае отключат телевидение и радио 21 апреля
В Урае отключат телевидение и радио 21 апреля Фото:

В Урае (ХМАО) отключат телевидение и радио. Это произойдет 21 апреля из- профилактических работ на телерадиосети, сообщила мэрия города.

«Информируем Вас о том, что 21 апреля 2025 года планируется проведение ежеквартальных профилактических работ на объектах телерадиосети РТРС, в связи с чем будет временно приостановлена трансляция 20 цифровых каналов и FM-радиостанций. Технические мероприятия необходимы для обеспечения бесперебойной трансляции телерадиосигналов», — говорится в официальной группе властей Урая в социальной сети «ВКонтакте».

Планируемая приостановка работы продлится несколько часов. После завершения профилактических работ трансляция будет возобновлена.

Ранее URA.RU писало, что  весной в ХМАО планируется профилактическое отключение радио и телевидения. Перерывы в трансляции будут происходить с 1 по 30 апреля.

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В Урае (ХМАО) отключат телевидение и радио. Это произойдет 21 апреля из- профилактических работ на телерадиосети, сообщила мэрия города. «Информируем Вас о том, что 21 апреля 2025 года планируется проведение ежеквартальных профилактических работ на объектах телерадиосети РТРС, в связи с чем будет временно приостановлена трансляция 20 цифровых каналов и FM-радиостанций. Технические мероприятия необходимы для обеспечения бесперебойной трансляции телерадиосигналов», — говорится в официальной группе властей Урая в социальной сети «ВКонтакте». Планируемая приостановка работы продлится несколько часов. После завершения профилактических работ трансляция будет возобновлена. Ранее URA.RU писало, что  весной в ХМАО планируется профилактическое отключение радио и телевидения. Перерывы в трансляции будут происходить с 1 по 30 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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