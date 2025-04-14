Власти города в ХМАО предупредили об отключении радио и телевидения

В Урае (ХМАО) отключат телевидение и радио. Это произойдет 21 апреля из- профилактических работ на телерадиосети, сообщила мэрия города.
«Информируем Вас о том, что 21 апреля 2025 года планируется проведение ежеквартальных профилактических работ на объектах телерадиосети РТРС, в связи с чем будет временно приостановлена трансляция 20 цифровых каналов и FM-радиостанций. Технические мероприятия необходимы для обеспечения бесперебойной трансляции телерадиосигналов», — говорится в официальной группе властей Урая в социальной сети «ВКонтакте».
Планируемая приостановка работы продлится несколько часов. После завершения профилактических работ трансляция будет возобновлена.
Ранее URA.RU писало, что весной в ХМАО планируется профилактическое отключение радио и телевидения. Перерывы в трансляции будут происходить с 1 по 30 апреля.
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