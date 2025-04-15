В Москве 15-летняя школьница зарезала своего отца

Подозреваемая в убийстве отца школьница заступилась за сестру
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Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства убийства в Южном Бутово
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства убийства в Южном Бутово Фото:

В Москве 15-летняя девочка подозревается в убийстве своего отца, который, по данным правоохранительных органов, пытался оформить кредит на старшую дочь. Инцидент произошел в районе Южное Бутово, сообщили в столичном главке СК РФ.

«Предварительно установлено, что мужчина намеревался оформить кредит на свою старшую дочь, однако та отказалась, после чего завязался конфликт. Тогда 15-летняя дочь мужчины взяла нож и напала на отца», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.

Согласно предварительной информации, младшая дочь вступилась за сестру, в результате чего произошло убийство. Тело мужчины нашли в их квартире. Ему было 42 года. Он имел судимость за наркотики и был злостным должником с непогашенными кредитами, передает «Национальная служба новостей». В данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

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В Москве 15-летняя девочка подозревается в убийстве своего отца, который, по данным правоохранительных органов, пытался оформить кредит на старшую дочь. Инцидент произошел в районе Южное Бутово, сообщили в столичном главке СК РФ. «Предварительно установлено, что мужчина намеревался оформить кредит на свою старшую дочь, однако та отказалась, после чего завязался конфликт. Тогда 15-летняя дочь мужчины взяла нож и напала на отца», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости. Согласно предварительной информации, младшая дочь вступилась за сестру, в результате чего произошло убийство. Тело мужчины нашли в их квартире. Ему было 42 года. Он имел судимость за наркотики и был злостным должником с непогашенными кредитами, передает «Национальная служба новостей». В данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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