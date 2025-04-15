В Москве 15-летняя школьница зарезала своего отца

В Москве 15-летняя девочка подозревается в убийстве своего отца, который, по данным правоохранительных органов, пытался оформить кредит на старшую дочь. Инцидент произошел в районе Южное Бутово, сообщили в столичном главке СК РФ.
«Предварительно установлено, что мужчина намеревался оформить кредит на свою старшую дочь, однако та отказалась, после чего завязался конфликт. Тогда 15-летняя дочь мужчины взяла нож и напала на отца», — говорится в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Согласно предварительной информации, младшая дочь вступилась за сестру, в результате чего произошло убийство. Тело мужчины нашли в их квартире. Ему было 42 года. Он имел судимость за наркотики и был злостным должником с непогашенными кредитами, передает «Национальная служба новостей». В данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.