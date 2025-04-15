Игнат Петухов, которого называют будущим заместителем врио свердловского губернатора Дениса Паслера, внезапно вернулся в Оренбуржье. Его заметили на мероприятии с участием помощника президента РФ Максима Орешкина.
Видео, где Петухов, Орешкин и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев осматривают президентское кадетское училище, опубликовал telegram-канал учреждения. В правительстве Оренбуржья визит Петухова назвали частным: он решил поддержать участников программы «СВОй бизнес: дело героев», которую курировал.
О том, что Петухов вместе с семьей переехал в Екатеринбург, URA.RU сообщило 8 апреля. Ожидается, что он станет одним из замов Паслера.
В его команде в Оренбургской области Петухов был заместителем по экономике и инвестициям. Петухову 31 год. Он родом из закрытого Новоуральска (Свердловская область).
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