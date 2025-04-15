Будущий зам Паслера вернулся в Оренбуржье. Видео

Игнат Петухов съездил в Оренбуржье перед назначением в свердловский кабмин
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Встреча Николая Цуканова и финалистов свердловского этапа конкурса «Лидеры России». Екатеринбург, петухов игнат
Игнат Петухов переехал в Екатеринбург вслед за Паслером в начале апреля Фото:
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Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Игнат Петухов, которого называют будущим заместителем врио свердловского губернатора Дениса Паслера, внезапно вернулся в Оренбуржье. Его заметили на мероприятии с участием помощника президента РФ Максима Орешкина.

Видео, где Петухов, Орешкин и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев осматривают президентское кадетское училище, опубликовал telegram-канал учреждения. В правительстве Оренбуржья визит Петухова назвали частным: он решил поддержать участников программы «СВОй бизнес: дело героев», которую курировал.

О том, что Петухов вместе с семьей переехал в Екатеринбург, URA.RU сообщило 8 апреля. Ожидается, что он станет одним из замов Паслера.

В его команде в Оренбургской области Петухов был заместителем по экономике и инвестициям. Петухову 31 год. Он родом из закрытого Новоуральска (Свердловская область).

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Игнат Петухов, которого называют будущим заместителем врио свердловского губернатора Дениса Паслера, внезапно вернулся в Оренбуржье. Его заметили на мероприятии с участием помощника президента РФ Максима Орешкина. Видео, где Петухов, Орешкин и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев осматривают президентское кадетское училище, опубликовал telegram-канал учреждения. В правительстве Оренбуржья визит Петухова назвали частным: он решил поддержать участников программы «СВОй бизнес: дело героев», которую курировал. О том, что Петухов вместе с семьей переехал в Екатеринбург, URA.RU сообщило 8 апреля. Ожидается, что он станет одним из замов Паслера. В его команде в Оренбургской области Петухов был заместителем по экономике и инвестициям. Петухову 31 год. Он родом из закрытого Новоуральска (Свердловская область).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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