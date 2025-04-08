Соратник нового губернатора приступил к работе в Свердловской области

Бывший вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов, которому прочат высокий пост в свердловском правительстве, начал знакомиться с местным истеблишментом. И уже пообщался с врио губернатора Денисом Паслером, под руководством которого работал ранее. Об этом URA.RU сообщили два источника.
При этом официально в правительство Петухов еще не трудоустроился. Функционал, который он возьмет на себя, пока обсуждается. По одной из версий, Петухову может отойти часть полномочий первого замгубернатора Алексея Шмыкова, который сейчас отвечает за министерства промышленности, экономики и природы (Петухов как раз курировал эти ведомства в Оренбуржье), а также министерство финансов, Региональную энергетическая комиссия и департамент госзакупок.
Петухову 31 год. Он родом из закрытого Новоуральска (Свердловская область). В Оренбургскую область переехал в 2019 году по приглашению Паслера и возглавил «Корпорацию развития Оренбургской области». А в 2021 году стал замом по экономике и инвестициям. О своей отставке он публично объявил 6 апреля. Еще раньше в регион из Оренбурга приехала другая соратница Паслера — Татьяна Савинова, занявшая пост замгубернатора-министра здравоохранения.
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