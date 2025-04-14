14 апреля 2025

В ХМАО бизнесмены за копейки распродают просрочку из сетевых магазинов

© Служба новостей «URA.RU»
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Просрочку в сетевых магазинах продают по 10 рублей за килограмм
Просрочку в сетевых магазинах продают по 10 рублей за килограмм Фото:

В Югре предприниматели продают списанные продукты из сетевых магазинов почти даром. URA.RU выяснило, куда попадают просроченные и неликвидные товары с полок ритейлеров.

«Овощи, молочка, хлеб и колбаса, 10 рублей», — говорится в одной из публикаций на сайте онлайн-объявлений. Автор предлагает покупателям регулярно вывозить из торговых точек cпиcaнные овoщи, хлеб, колбасы, молочные и кондитерские изделия с напитками. Просрочку предлагают пустить нa корм животным и птицам, но выбирать какой-то конкретный продукт нельзя.

Подобные объявления размещены как в Нижневартовске, так и в Сургуте. В последнем, например, за килограмм просрочки просят около 20 рублей. Но, по словам посредников, покупатель должен заплатить 3000 рублей депозита. Он расходуется по мере вывоза продуктов.

В Роспотребнадзоре ХМАО агентству рассказали, что по закону просрочку и неликвид магазины должны утилизировать. И ни в коем случае не имеют права продавать такие товары населению.

URA.RU также направило запрос в Россельхознадзор и Ветеринарную службу ХМАО, чтобы узнать, могут ли просроченные продукты продавать на корм животным. На момент публикации материала ответ от ведомств не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор оштрафовал «Светофор» в ХМАО за опасную свинину. Магазин продавал свинину без маркировки, на продукцию наложен арест.

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В Югре предприниматели продают списанные продукты из сетевых магазинов почти даром. URA.RU выяснило, куда попадают просроченные и неликвидные товары с полок ритейлеров. «Овощи, молочка, хлеб и колбаса, 10 рублей», — говорится в одной из публикаций на сайте онлайн-объявлений. Автор предлагает покупателям регулярно вывозить из торговых точек cпиcaнные овoщи, хлеб, колбасы, молочные и кондитерские изделия с напитками. Просрочку предлагают пустить нa корм животным и птицам, но выбирать какой-то конкретный продукт нельзя. Подобные объявления размещены как в Нижневартовске, так и в Сургуте. В последнем, например, за килограмм просрочки просят около 20 рублей. Но, по словам посредников, покупатель должен заплатить 3000 рублей депозита. Он расходуется по мере вывоза продуктов. В Роспотребнадзоре ХМАО агентству рассказали, что по закону просрочку и неликвид магазины должны утилизировать. И ни в коем случае не имеют права продавать такие товары населению. URA.RU также направило запрос в Россельхознадзор и Ветеринарную службу ХМАО, чтобы узнать, могут ли просроченные продукты продавать на корм животным. На момент публикации материала ответ от ведомств не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор оштрафовал «Светофор» в ХМАО за опасную свинину. Магазин продавал свинину без маркировки, на продукцию наложен арест.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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