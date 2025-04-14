В ХМАО бизнесмены за копейки распродают просрочку из сетевых магазинов

В Югре предприниматели продают списанные продукты из сетевых магазинов почти даром. URA.RU выяснило, куда попадают просроченные и неликвидные товары с полок ритейлеров.
«Овощи, молочка, хлеб и колбаса, 10 рублей», — говорится в одной из публикаций на сайте онлайн-объявлений. Автор предлагает покупателям регулярно вывозить из торговых точек cпиcaнные овoщи, хлеб, колбасы, молочные и кондитерские изделия с напитками. Просрочку предлагают пустить нa корм животным и птицам, но выбирать какой-то конкретный продукт нельзя.
Подобные объявления размещены как в Нижневартовске, так и в Сургуте. В последнем, например, за килограмм просрочки просят около 20 рублей. Но, по словам посредников, покупатель должен заплатить 3000 рублей депозита. Он расходуется по мере вывоза продуктов.
В Роспотребнадзоре ХМАО агентству рассказали, что по закону просрочку и неликвид магазины должны утилизировать. И ни в коем случае не имеют права продавать такие товары населению.
URA.RU также направило запрос в Россельхознадзор и Ветеринарную службу ХМАО, чтобы узнать, могут ли просроченные продукты продавать на корм животным. На момент публикации материала ответ от ведомств не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор оштрафовал «Светофор» в ХМАО за опасную свинину. Магазин продавал свинину без маркировки, на продукцию наложен арест.
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