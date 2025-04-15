В ОАЭ стало невозможно купаться из-за нефти в море

На побережье Оманского залива в ОАЭ невозможно купаться из-за разлива нефти. Как жалуются туристы, в воде ощущается сильный запах топлива. Некоторые отдыхающие даже решили досрочно прервать отпуск. Об этом сообщила руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let»s Fly Любовь Воронина.
«Российские туристы, отдыхающие на побережье Фуджейры, жалуются на запах мазута и невозможность купаться в море», — передает слова директора РБК. Воронина добавила, что туроператоры стараются перевести гостей в отели Дубая, Шарджи и других регионов, где вода остается чистой.
Разлив нефти в ОАЭ случился 11 апреля. Об этом ЧП сообщили туроператоры, передает телеканал Царьград. Воронина отметила, что разлив нефти на Фуджейре случается почти каждый сезон. Но сама территория не особо популярно среди туристов, поскольку находится далеко от аэропортов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.