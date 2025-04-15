Металл ЕВРАЗа используют для строительства крупнейшего энергетического комплекса на юге России

Стальная балка ЕВРАЗ НТМК используется в проекте модернизации Новочеркасской ГРЭС, которая является частью программы модернизации тепловых электростанций России. Проект имеет стратегическое значение и включает в себя работы по проектированию и поставке металлоконструкций, выполняемые EVRAZ STEEL BUILDING, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«Ориентировочный вес всех металлоконструкций главного корпуса составляет свыше 5200 тонн. Более 10% металлоконструкций выполнены с использованием прокатной балки 35Ш1 производства ЕВРАЗ НТМК», — пояснили там. Сроки поставки конструкций запланированы с декабря предыдущего года по май текущего, и к концу марта уже отгружена половина всего объема.
Компания ЕВРАЗ НТМК известна своими качественными изделиями, производя более 300 профилеразмеров стальной балки, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Эти балки пригодны для использования в суровых условиях Крайнего Севера благодаря возможности выдерживать экстремально низкие температуры до -70 градусов.
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