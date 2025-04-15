Металл ЕВРАЗа используют для строительства крупнейшего энергетического комплекса на юге России

Стальную балку ЕВРАЗ НТМК используют в проекте модернизации Новочеркасской ГРЭС
© Служба новостей «URA.RU»
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ЕВРАЗ НТМК производит более 300 профилеразмеров стальной балки
ЕВРАЗ НТМК производит более 300 профилеразмеров стальной балки Фото:

Стальная балка ЕВРАЗ НТМК используется в проекте модернизации Новочеркасской ГРЭС, которая является частью программы модернизации тепловых электростанций России. Проект имеет стратегическое значение и включает в себя работы по проектированию и поставке металлоконструкций, выполняемые EVRAZ STEEL BUILDING, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Ориентировочный вес всех металлоконструкций главного корпуса составляет свыше 5200 тонн. Более 10% металлоконструкций выполнены с использованием прокатной балки 35Ш1 производства ЕВРАЗ НТМК», — пояснили там. Сроки поставки конструкций запланированы с декабря предыдущего года по май текущего, и к концу марта уже отгружена половина всего объема.

Компания ЕВРАЗ НТМК известна своими качественными изделиями, производя более 300 профилеразмеров стальной балки, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Эти балки пригодны для использования в суровых условиях Крайнего Севера благодаря возможности выдерживать экстремально низкие температуры до -70 градусов.

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Стальная балка ЕВРАЗ НТМК используется в проекте модернизации Новочеркасской ГРЭС, которая является частью программы модернизации тепловых электростанций России. Проект имеет стратегическое значение и включает в себя работы по проектированию и поставке металлоконструкций, выполняемые EVRAZ STEEL BUILDING, рассказали URA.RU в пресс-службе компании. «Ориентировочный вес всех металлоконструкций главного корпуса составляет свыше 5200 тонн. Более 10% металлоконструкций выполнены с использованием прокатной балки 35Ш1 производства ЕВРАЗ НТМК», — пояснили там. Сроки поставки конструкций запланированы с декабря предыдущего года по май текущего, и к концу марта уже отгружена половина всего объема. Компания ЕВРАЗ НТМК известна своими качественными изделиями, производя более 300 профилеразмеров стальной балки, которые отличаются прочностью и износостойкостью. Эти балки пригодны для использования в суровых условиях Крайнего Севера благодаря возможности выдерживать экстремально низкие температуры до -70 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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