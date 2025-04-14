Бизнесмены ХМАО бросились зарабатывать на шиномонтажках

Накануне сезона смены резины растет объем предложений по замене колес. За месяц количество объявлений выросло на 14%, а по сравнению с предыдущим годом почти вдвое.
«Накануне сезона смены резины растет и объем предложений по замене колес, за месяц количество объявлений выросло на 14%, а год к году — в 1,6 раза», — рассказали URA.RU аналитики «Авито». Спрос на услуги шиномонтажа в ХМАО за месяц также вырос — в 2,5 раза.
Цены на услуги предприниматели оставили прошлогодними. В среднем по региону сезонная замена колес около 1,5 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что эксперты в ХМАО рекомендуют менять зимнюю резину на летнюю при средней температуре воздуха + 5-7 градусов. Пока ажиотажа на шиномонтажках не наблюдается, как правило, «переобуваются» жители региона в середине мая.
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