14 апреля 2025

Бизнесмены ХМАО бросились зарабатывать на шиномонтажках

В ХМАО весной в два раза выросло число шиномотажных услуг
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО число предложений по замене резины на машину выросло вдвое
В ХМАО число предложений по замене резины на машину выросло вдвое Фото:

Накануне сезона смены резины растет объем предложений по замене колес. За месяц количество объявлений выросло на 14%, а по сравнению с предыдущим годом почти вдвое.

«Накануне сезона смены резины растет и объем предложений по замене колес, за месяц количество объявлений выросло на 14%, а год к году — в 1,6 раза», — рассказали URA.RU аналитики «Авито». Спрос на услуги шиномонтажа в ХМАО за месяц также вырос — в 2,5 раза.

Цены на услуги предприниматели оставили прошлогодними. В среднем по региону сезонная замена колес около 1,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что эксперты в ХМАО рекомендуют менять зимнюю резину на летнюю при средней температуре воздуха + 5-7 градусов. Пока ажиотажа на шиномонтажках не наблюдается, как правило, «переобуваются» жители региона в середине мая.

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Накануне сезона смены резины растет объем предложений по замене колес. За месяц количество объявлений выросло на 14%, а по сравнению с предыдущим годом почти вдвое. «Накануне сезона смены резины растет и объем предложений по замене колес, за месяц количество объявлений выросло на 14%, а год к году — в 1,6 раза», — рассказали URA.RU аналитики «Авито». Спрос на услуги шиномонтажа в ХМАО за месяц также вырос — в 2,5 раза. Цены на услуги предприниматели оставили прошлогодними. В среднем по региону сезонная замена колес около 1,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что эксперты в ХМАО рекомендуют менять зимнюю резину на летнюю при средней температуре воздуха + 5-7 градусов. Пока ажиотажа на шиномонтажках не наблюдается, как правило, «переобуваются» жители региона в середине мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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