Сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили коррупцию в стенах региональной налоговой службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по делу задержано пять человек.
«Выявлена и пресечена противоправная деятельность начальника, его заместителя и старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок МРИ ФНС России по Челябинской области. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Установлено, что должностные лица с января 2024 года по апрель 2025 года получили более одного миллиона рублей от директора коммерческой организации. А это они проводили проверки в фирме «спустя рукава». В результате бизнесмен уклонялся от уплаты налогов.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, взятка передавалась через посредника. Им выступил адвокат бизнесмена. В итоге коммерсанта и адвоката также задержали.
«Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — добавили в пресс-службе СКР по региону.
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