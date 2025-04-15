ФСБ вскрыла коррупционную ячейку в челябинской налоговой. Видео

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Сотрудники ФСБ и СКР задержали фигурантов
Сотрудники ФСБ и СКР задержали фигурантов Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили коррупцию в стенах региональной налоговой службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по делу задержано пять человек.

«Выявлена и пресечена противоправная деятельность начальника, его заместителя и старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок МРИ ФНС России по Челябинской области. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Установлено, что должностные лица с января 2024 года по апрель 2025 года получили более одного миллиона рублей от директора коммерческой организации. А это они проводили проверки в фирме «спустя рукава». В результате бизнесмен уклонялся от уплаты налогов.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, взятка передавалась через посредника. Им выступил адвокат бизнесмена. В итоге коммерсанта и адвоката также задержали.

«Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — добавили в пресс-службе СКР по региону.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области выявили коррупцию в стенах региональной налоговой службы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, по делу задержано пять человек. «Выявлена и пресечена противоправная деятельность начальника, его заместителя и старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок МРИ ФНС России по Челябинской области. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Установлено, что должностные лица с января 2024 года по апрель 2025 года получили более одного миллиона рублей от директора коммерческой организации. А это они проводили проверки в фирме «спустя рукава». В результате бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, взятка передавалась через посредника. Им выступил адвокат бизнесмена. В итоге коммерсанта и адвоката также задержали. «Также возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве)», — добавили в пресс-службе СКР по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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