На пост директора департамента образования и науки Тюменской области может вернуться его бывший директор Дина Горковец. Она покинула областное правительство в 2023 году, перейдя в администрацию экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука на должность социального заместителя главы города. Горковец заменит экс-главу депобра Веронику Ефремову, которую перевели на пост директора областного департамента труда и занятости населения, сообщил агентству источник в политистеблишменте.
«Слухи про то, что Ефремова найдет другую работу, а Горковец вернется в департамент ходят уже два месяца. Говорят, что Горковец не сработалась с новым начальником — мэром Афанасьевым. В администрации она остается последним представителем команды замов прошлого мэра Кухарука», — рассказал агентству собеседник.
По другой версии, на пост главы депобразования может рассматриваться ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья, депутат гордумы Тюмени Елена Бойко. Ее вуз сейчас объединяется с Тюменским Госуниверситетом, которым руководит депутат гордумы Иван Романчук. Собеседники агентства отмечают, что Елена Бойко была в добрых отношениях с бывшим ректором ТюмГУ, главой Минобрнауки Валерием Фальковым.
Агентство запросило комментарий в информационном центре правительства региона. Ответ на него ожидается.
Как ранее сообщало URA.RU, губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Веронику Ефремову директором областного департамента труда и занятости — с 15 апреля она приступила к выполнению своих обязанностей. На предыдущем посту директора областного депобразования Ефремова проработала один год и два месяца.
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