Как в Кургане поменялись цены на аренду квартир с начала 2025 года

В Курганской области за первый квартал 2025 года сильно изменились цены на аренду квартир. Стоимость съема однокомнатных и двухкомнатных квартир возросла, тогда как трешки, наоборот, подешевели. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты портала про недвижимость.
«Цены на однокомнатные квартиры увеличились на 3,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 21 807 рублей за месяц. Аренда двухкомнатных квартир теперь составляет 27 535 рублей, что на 4,1% выше, чем в предыдущем году. Одновременно цена аренды трехкомнатных квартир снизилась на 3,4% и составляет 32 714 рублей», — рассказали URA.RU аналитики сервиса «Мир Квартир».
Генеральный директор портала Павел Луценко отметил, что стоимость аренды квартир значительно возросла в течение прошлого года. С марта 2024 года цены на однокомнатные квартиры увеличились на 25%, на двухкомнатные — на 22%, а на трехкомнатные — на 26%, причем эти данные не учитывают элитный сегмент рынка. Луценко пояснил, что сейчас наступил момент для корректировки цен. Многие владельцы вторичного жилья перешли от продажи к сдаче своих объектов в аренду, что привело к перевесу предложения над спросом.
Ранее URA.RU писало, что рынок курганской недвижимости в 2025 году столкнется с последствиями всех изменений предыдущего года. Покупателям и застройщикам не придется надеяться на какие-то положительные изменения, но и в более отрицательную сторону ситуация вряд ли повернется.
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