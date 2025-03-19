Бизнес на квартирах: выгодно ли курганцам сдавать жилье в аренду

В Кургане наблюдается высокий спрос на недвижимость, особенно на малогабаритные квартиры, которые жители активно покупают для сдачи в аренду. URA.RU разбирается в том, насколько выгоден такой доход и сколько времени понадобиться, чтобы окупить квартиру.
«Средняя цена аренды такой квартиры — 18 335 рублей. Доход с аренды составляет 6,9%», — делятся с URA.RU специалисты портала «Мир Квартир».
Согласно последним данным, стоимость квартиры площадью до 32 квадратных метров составляет 3 178 069 рублей. Кроме того, окупаемость таких инвестиций в Кургане составляет примерно 14 лет. Столько времени нужно сдавать жилье в аренду, чтобы его окупить. Эксперты утверждают, что это делает вложение в недвижимость одним из предпочтительных способов инвестирования средств среди местных жителей.
Ранее URA.RU писало, что рынок курганской недвижимости в 2025 году столкнется с последствиями всех изменений предыдущего года. Покупателям и застройщикам не придется надеяться на какие-то положительные изменения, но и в более худшую сторону ситуация вряд ли повернется.
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