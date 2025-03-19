Бизнес на квартирах: выгодно ли курганцам сдавать жилье в аренду

Курганцы начали активно сдавать жилье в аренду
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы переходят на аренду купленных квартир
Курганцы переходят на аренду купленных квартир Фото:

В Кургане наблюдается высокий спрос на недвижимость, особенно на малогабаритные квартиры, которые жители активно покупают для сдачи в аренду. URA.RU разбирается в том, насколько выгоден такой доход и сколько времени понадобиться, чтобы окупить квартиру. 

«Средняя цена аренды такой квартиры — 18 335 рублей. Доход с аренды составляет 6,9%», — делятся с URA.RU специалисты портала «Мир Квартир».

Согласно последним данным, стоимость квартиры площадью до 32 квадратных метров составляет 3 178 069 рублей. Кроме того, окупаемость таких инвестиций в Кургане составляет примерно 14 лет. Столько времени нужно сдавать жилье в аренду, чтобы его окупить. Эксперты утверждают, что это делает вложение в недвижимость одним из предпочтительных способов инвестирования средств среди местных жителей.

Ранее URA.RU писало, что рынок курганской недвижимости в 2025 году столкнется с последствиями всех изменений предыдущего года. Покупателям и застройщикам не придется надеяться на какие-то положительные изменения, но и в более худшую сторону ситуация вряд ли повернется.

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В Кургане наблюдается высокий спрос на недвижимость, особенно на малогабаритные квартиры, которые жители активно покупают для сдачи в аренду. URA.RU разбирается в том, насколько выгоден такой доход и сколько времени понадобиться, чтобы окупить квартиру.  «Средняя цена аренды такой квартиры — 18 335 рублей. Доход с аренды составляет 6,9%», — делятся с URA.RU специалисты портала «Мир Квартир». Согласно последним данным, стоимость квартиры площадью до 32 квадратных метров составляет 3 178 069 рублей. Кроме того, окупаемость таких инвестиций в Кургане составляет примерно 14 лет. Столько времени нужно сдавать жилье в аренду, чтобы его окупить. Эксперты утверждают, что это делает вложение в недвижимость одним из предпочтительных способов инвестирования средств среди местных жителей. Ранее URA.RU писало, что рынок курганской недвижимости в 2025 году столкнется с последствиями всех изменений предыдущего года. Покупателям и застройщикам не придется надеяться на какие-то положительные изменения, но и в более худшую сторону ситуация вряд ли повернется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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