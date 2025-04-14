Финляндия установит ветряные турбины с радарами на границе с Россией

Финский технологический университет Лаппеенранта-Лахти (LUT) предложил проект, который предусматривает установку ветряных турбин, оснащенных радарными системами, вдоль границы Финляндии с Россией. Об этом пишет телерадиовещатель Yle.
«Технологический университет Лаппеенранта-Лахти (LUT) изучает возможность объединения радиолокационного наблюдения за восточной границей (граница с Россией — ред.) со строительством ветроэлектростанций», — говорится в материале Yle. Инициатива направлена на одновременное укрепление национальной безопасности и развитие возобновляемых источников энергии.
Проект предлагает уникальное сочетание энергетической независимости и усиленного граничного контроля. Ветряные турбины, оборудованные радарами, могут играть ключевую роль в обеспечении стабильного и экологически чистого энергоснабжения, а также повышении уровня безопасности на границе.
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