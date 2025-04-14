14 апреля 2025

Финляндия установит ветряные турбины с радарами на границе с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
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Инициатива направлена на укрепление национальной безопасности
Инициатива направлена на укрепление национальной безопасности Фото:

Финский технологический университет Лаппеенранта-Лахти (LUT) предложил проект, который предусматривает установку ветряных турбин, оснащенных радарными системами, вдоль границы Финляндии с Россией. Об этом пишет телерадиовещатель Yle.

«Технологический университет Лаппеенранта-Лахти (LUT) изучает возможность объединения радиолокационного наблюдения за восточной границей (граница с Россией — ред.) со строительством ветроэлектростанций», — говорится в материале Yle. Инициатива направлена на одновременное укрепление национальной безопасности и развитие возобновляемых источников энергии.

Проект предлагает уникальное сочетание энергетической независимости и усиленного граничного контроля. Ветряные турбины, оборудованные радарами, могут играть ключевую роль в обеспечении стабильного и экологически чистого энергоснабжения, а также повышении уровня безопасности на границе.

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Финский технологический университет Лаппеенранта-Лахти (LUT) предложил проект, который предусматривает установку ветряных турбин, оснащенных радарными системами, вдоль границы Финляндии с Россией. Об этом пишет телерадиовещатель Yle. «Технологический университет Лаппеенранта-Лахти (LUT) изучает возможность объединения радиолокационного наблюдения за восточной границей (граница с Россией — ред.) со строительством ветроэлектростанций», — говорится в материале Yle. Инициатива направлена на одновременное укрепление национальной безопасности и развитие возобновляемых источников энергии. Проект предлагает уникальное сочетание энергетической независимости и усиленного граничного контроля. Ветряные турбины, оборудованные радарами, могут играть ключевую роль в обеспечении стабильного и экологически чистого энергоснабжения, а также повышении уровня безопасности на границе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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