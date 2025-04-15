В Катайском округе (Курганская область) в Верхтеченском Свято-Троицком женском монастыре 21 апреля пройдет концерт «Играй, гармонь!». Там выступят известные исполнители Анастасия и Захар Заволокины, а также ансамбль «Частушка» под управлением Геннадия Заволокина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области со ссылкой на Курганскую епархию.
«В Верхтеченском Свято-Троицком женском монастыре 21 апреля, в понедельник Светлой Седмицы, состоится большой съезжий праздник, посвященный 30-летию возобновления монашеской жизни в обители», — пишет ведомство. Кроме того, в рамках празднования запланированы массовые мероприятия, включая Божественную литургию, песнопения и концерты, на которые приглашаются гости из различных регионов.
После литургии праздник продолжится за оградой монастыря, где развернутся сцена и палатки с угощениями и фермерскими продуктами. А кульминацией праздничных мероприятий станет концерт «Играй, гармонь!». Дополнительно, на территории обители будут организованы мастер-классы и конкурсы для всех желающих. Волонтерская группа «СВОим помогаем» предложит посетителям участвовать в создании маскировочных сетей и нашлемников.
Ранее URA.RU сообщало, что в рабочем поселке Варгаши в Курганской области 20 апреля пройдет Пасхальная ярмарка. Мероприятие организовано с целью предоставить жителям и гостям поселка возможность приобрести разнообразные товары и участвовать в праздничных мероприятиях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».