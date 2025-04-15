В Кургане интересно: в женском монастыре пройдет концерт «Играй, гармонь!». Фото

В курганском монастыре выступит «Играй, гармонь!»
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Мероприятие посвящено 30-летию возобновления монашеской жизни в обители (архивное фото)
Мероприятие посвящено 30-летию возобновления монашеской жизни в обители (архивное фото) Фото:

В Катайском округе (Курганская область) в Верхтеченском Свято-Троицком женском монастыре 21 апреля пройдет концерт «Играй, гармонь!». Там выступят известные исполнители Анастасия и Захар Заволокины, а также ансамбль «Частушка» под управлением Геннадия Заволокина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области со ссылкой на Курганскую епархию.

Полное расписание мероприятия
Полное расписание мероприятия
Фото:

«В Верхтеченском Свято-Троицком женском монастыре 21 апреля, в понедельник Светлой Седмицы, состоится большой съезжий праздник, посвященный 30-летию возобновления монашеской жизни в обители», — пишет ведомство. Кроме того, в рамках празднования запланированы массовые мероприятия, включая Божественную литургию, песнопения и концерты, на которые приглашаются гости из различных регионов.

После литургии праздник продолжится за оградой монастыря, где развернутся сцена и палатки с угощениями и фермерскими продуктами. А кульминацией праздничных мероприятий станет концерт «Играй, гармонь!». Дополнительно, на территории обители будут организованы мастер-классы и конкурсы для всех желающих. Волонтерская группа «СВОим помогаем» предложит посетителям участвовать в создании маскировочных сетей и нашлемников.

Ранее URA.RU сообщало, что в рабочем поселке Варгаши в Курганской области 20 апреля пройдет Пасхальная ярмарка. Мероприятие организовано с целью предоставить жителям и гостям поселка возможность приобрести разнообразные товары и участвовать в праздничных мероприятиях.

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В Катайском округе (Курганская область) в Верхтеченском Свято-Троицком женском монастыре 21 апреля пройдет концерт «Играй, гармонь!». Там выступят известные исполнители Анастасия и Захар Заволокины, а также ансамбль «Частушка» под управлением Геннадия Заволокина. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курганской области со ссылкой на Курганскую епархию. «В Верхтеченском Свято-Троицком женском монастыре 21 апреля, в понедельник Светлой Седмицы, состоится большой съезжий праздник, посвященный 30-летию возобновления монашеской жизни в обители», — пишет ведомство. Кроме того, в рамках празднования запланированы массовые мероприятия, включая Божественную литургию, песнопения и концерты, на которые приглашаются гости из различных регионов. После литургии праздник продолжится за оградой монастыря, где развернутся сцена и палатки с угощениями и фермерскими продуктами. А кульминацией праздничных мероприятий станет концерт «Играй, гармонь!». Дополнительно, на территории обители будут организованы мастер-классы и конкурсы для всех желающих. Волонтерская группа «СВОим помогаем» предложит посетителям участвовать в создании маскировочных сетей и нашлемников. Ранее URA.RU сообщало, что в рабочем поселке Варгаши в Курганской области 20 апреля пройдет Пасхальная ярмарка. Мероприятие организовано с целью предоставить жителям и гостям поселка возможность приобрести разнообразные товары и участвовать в праздничных мероприятиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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