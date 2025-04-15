Девочка зарезала отца, защищая сестру во время ссоры: что известно об убийстве в Южном Бутове

В одной из квартир в Южном Бутове (район Москвы) 15-летняя Алена (имя изменено) подозревается в убийстве собственного отца во время ссоры. По информации правоохранительных органов, таким образом она защищала свою старшую сестру.
Следователи говорят, что возможной причиной убийства стали ее избиения и унижения со стороны отца. Что известно о трагическом инциденте на данный момент — в материале URA.RU.
Защищала старшую сестру
ЧП произошло на юго-западе Москвы в доме, расположенном на улице Бартеневской. По данным источника Baza в полиции, убийство произошло в ходе ссоры между 15-летней Аленой, ее 20-летней сестрой и 41-летним главой семейства. По предварительным данным, конфликт начался из-за желания мужчины оформить кредит на старшую дочь на сумму около полутора миллионов рублей, но та не пожелала брать на себя такую ответственность. Тогда, установили следователи, отец взял в руки холодное оружие.
"В ходе конфликта, обусловленного желанием отца оформить на нее кредит, мужчина взял кухонный нож и несколько раз замахнулся в сторону дочери, попав ей по ладони", — сообщила помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ ГСУ СКР по Москве Регина Ильясова.
После чего, желая защитить сестру, Алена схватилась за нож и нанесла удар отцу. Он попал в шею. От полученной травмы мужчина скончался на месте.
Мужчина мог систематически избивать дочерей, ссоры слышали соседи
Как утверждает источник в правоохранительных органах, неприязнь дочерей к главе семейства не возникла на пустом месте. Мужчина якобы систематически избивал и оказывал психологическое давление на девочек. Помимо этого выяснилось, что 41-летний житель Москвы злоупотреблял алкоголем. Что также могло сказаться на его агрессивном поведении по отношению к собственным детям. Позже стало известно, что убитый делал ставки на спортивные события. Он проигрывал крупные суммы, а деньги затем забирал у семьи.
Выяснилось, что последнюю ссору слышали и соседи. По их словам, из квартиры слышался шум, крики ребенка о помощи, а также угроза убийством.
«Потом мужчина сказал: „Я тебя сейчас убью“, и девушка опять сказала: „Помогите“. Еще два раза закричала», — передает слова соседки LIfe.ru. Но поскольку семья производила благополучное впечатление, никто не решился отправиться в квартиру и узнать, что там происходит.
Убитый отец был в розыске у приставов
Как позже удалось узнать, отец семейства находился в розыске у судебных приставов. Он должен был им выплатить 32 тысячи рублей.
«Приставам он должен был 32 тысячи 124 рубля. Ряд банков отказывался выдавать ему новый кредит, именно поэтому он пытался заставить [взять кредит] старшую дочь», — пишет telegram-канал Shot.
Убитый был ранее судим за хранение наркотиков и оказание сопротивления сотрудникам полиции. За эти правонарушения в 2012 году он получил три года условно. А три года назад мужчина вновь предстал перед судом — уже за то, что задолжал деньги по кредитному договору одному из банков.
Также стало известно, что последние несколько лет мужчина трудился охранником на парковке и в ресторане. Его коллеги охарактеризовали его как спокойного и уравновешенного, конфликтов на работе за ним замечено не было.
Что будет дальше
Сейчас обе сестры находятся в полиции. Там они объяснили, почему не обращались в правоохранительные органы из-за побоев и унижений. По их словам, якобы отец заверил дочерей, что за подобные деяния ему ничего не будет.
15-летней Алене, которая подозревается в убийстве, может грозить до 10 лет лишения свободы. Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах этого трагического инцидента.
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