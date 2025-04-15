Мужчина, которого зарезала дочь, регулярно избивал своих детей

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Мужчина, который избивал своих дочек, злоупотрелял алкоголем и был судим за наркотики
Мужчина, который избивал своих дочек, злоупотрелял алкоголем и был судим за наркотики Фото:

В Москве 15-летняя девочка убила своего отца, который, по данным правоохранительных органов, систематически избивал и унижал ее и старшую сестру. Об этом сообщил источник в полиции.

«По предварительным данным, глава семейства регулярно избивал дочерей и унижал», — передает РИА Новости слова источника. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что мужчина часто злоупотреблял алкоголем, что могло способствовать его агрессивному поведению по отношению к детям. Сейчас следствие продолжает работу над уточнением всех обстоятельств трагического инцидента.

Ранее URA.RU писало, что убийство произошло в Южном Бутово. Девочка пыталась заступиться за свою старшую сестру, на которую отец пытался оформить кредит, но та отказалась. После чего завязался конфликт, и младшая дочь взяла нож и напала на отца. Тело мужчины нашли в их квартире. Ему было 42 года. Он имел судимость за наркотики.

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В Москве 15-летняя девочка убила своего отца, который, по данным правоохранительных органов, систематически избивал и унижал ее и старшую сестру. Об этом сообщил источник в полиции. «По предварительным данным, глава семейства регулярно избивал дочерей и унижал», — передает РИА Новости слова источника. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что мужчина часто злоупотреблял алкоголем, что могло способствовать его агрессивному поведению по отношению к детям. Сейчас следствие продолжает работу над уточнением всех обстоятельств трагического инцидента. Ранее URA.RU писало, что убийство произошло в Южном Бутово. Девочка пыталась заступиться за свою старшую сестру, на которую отец пытался оформить кредит, но та отказалась. После чего завязался конфликт, и младшая дочь взяла нож и напала на отца. Тело мужчины нашли в их квартире. Ему было 42 года. Он имел судимость за наркотики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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