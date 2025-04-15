Песков: между Москвой и Вашингтоном происходит напряженная работа во имя мира

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что сиюминутных результатов от переговоров США и РФ ожидать не стоит
Песков заявил, что сиюминутных результатов от переговоров США и РФ ожидать не стоит Фото:

Между Москвой и Вашингтоном ведется напряженная работа, направленная на достижение мира на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы должны понимать, что происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном во имя мира», — отметил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что несмотря на сложность ситуации и отсутствие сиюминутных результатов, есть надежда на достижение положительных исходов.

По словам Пескова, в процессе обмена информацией задействованы различные каналы связи. Также он указал на наличие политической воли к продвижению к мирному соглашению, несмотря на то, что пока не существует четких очертаний такового.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Между Москвой и Вашингтоном ведется напряженная работа, направленная на достижение мира на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы должны понимать, что происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном во имя мира», — отметил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что несмотря на сложность ситуации и отсутствие сиюминутных результатов, есть надежда на достижение положительных исходов. По словам Пескова, в процессе обмена информацией задействованы различные каналы связи. Также он указал на наличие политической воли к продвижению к мирному соглашению, несмотря на то, что пока не существует четких очертаний такового.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...