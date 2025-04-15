Между Москвой и Вашингтоном ведется напряженная работа, направленная на достижение мира на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы должны понимать, что происходит напряженная работа между Москвой и Вашингтоном во имя мира», — отметил Песков во время конференц-кола. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что несмотря на сложность ситуации и отсутствие сиюминутных результатов, есть надежда на достижение положительных исходов.
По словам Пескова, в процессе обмена информацией задействованы различные каналы связи. Также он указал на наличие политической воли к продвижению к мирному соглашению, несмотря на то, что пока не существует четких очертаний такового.
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